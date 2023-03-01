Рекорд швидкості: смартфон Xiaomi зарядили лише за 5 хвилин зарядкою на 300 ват (відео)

Дана зарядка – досвідчений зразок для модифікованого Redmi Note 12 Pro+, але, напевно, найближчим часом нові смартфони бренду отримають такий пристрій.

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Ще восени компанія Xiaomi оснастила свої моделі смартфонів суббренду Redmi функцією супер-швидкісної зарядки на 210 Вт, але тепер побитий і цей рекорд, повідомляє Engadget. У соціальній мережі Weibo компанія опублікувала ролик, на якому модифікована спеціальним акумулятором модель смартфона Redmi Note 12 Pro+ зарядилася за 5 хвилин за допомогою зарядки на 300 Вт.

Сьогодні супер-швидкими зарядками на 240 Вт оснащені такі смартфони, як Realme, Oppo та OnePlus, але Xiaomi явно побила рекорд, удвічі покращивши результат конкурентів. Звичайно, 10 хвилин або 5 хвилин – різниця не критична, але тут головне у напрямку, в якому рухатимуться виробники смартфонів.

[ + – ] Xiaomi зарядила свій смартфон всього за 5 хвилин за допомогою зарядки на 300 Вт

Компанія у своїй модифікованій батареї використовувала потужніші осередки 15 C (на відміну від елементів 10 C стандартної версії). Головна особливість у тому, що в акумуляторі використовуються вуглецеві матеріали, якими замінили графіт. Завдяки цьому інженерам вдалося зменшити товщину електродів на 35%. Ультратонкі осередки чергуються з термічними прокладками, що дозволяє значно знизити рівень нагрівання акумулятора. У Xiaomi стверджують, що всі ризики, що супроводжують процес швидкого заряду батарей, передбачені, і що модифікований акумулятор отримав понад 50 функцій захисту.

Поки що компанія не розкрила секрету, коли з'являться ці зарядні пристрої у комплектації до нових смартфонів. Також Xiaomi не надала даних про кількість циклів заряду-розряду, які може витримати її диво-акумулятор.

Раніше Фокус писав, що китайські смартфони шпигуть за нами: дані витікають до Китаю, а можуть і до Росії.