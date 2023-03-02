В Росси начал "тупить" мобильный Интернет: западные санкции подействовали

Запрет на импорт телекоммуникационного оборудования начал сказываться на скорости Интернета в мобильных сетях России.

Related video

Скорость мобильного интернет-трафика за прошлый месяц просела на 7% за пределами Москвы. Это стало результатом того, что в Россию запретили поставлять телекоммуникационное оборудование западных компаний из-за ее нападения на Украину, отмечает Bloomderg.

Запрет был введен еще в прошлом году, но такой вид санкций действует не моментально, а их влияние занимает время, поскольку в запасе у россиян еще было оборудование от предыдущих поставок. Но со временем любая техника изнашивается и требует замены. К тому же, постоянно растет число подключившихся к мобильным сетям, а это значит, что и нагрузка на базовые станции значительно возрастает.

Как отмечают аналитики, средняя скорость загрузки за пределами Москвы упала на 7% в феврале (до 18,3 Мбит в секунду), поскольку операторы были вынуждены полагаться на оборудование, купленное до начала агрессии и эти запасы исчерпались. Теперь в рейтинге Speedtest Global Index по скорости мобильного Интернета Россия расположилась на 85 месте и ее обоняют такие страны, как Гватемала, Ирак, Иран, Того, Вьетнам и Филиппины.

[ + – ] Россия опустилась в мировом рейтинге мобильного Интернета Фото: Скриншот

И хотя в Москве скорость мобильного Интернета остается стабильной, аналитики говорят, что это связано с блокировкой множества иностранных ресурсов и количество загрузок снизилось высвободив мощности мобильных сетей. За последний год Роскомнадзор заблокировал в стране рекордные 234 тысячи веб-сайтов, что на 80% больше, чем в 2021 году.

Кроме того, по данным некоторых экспертов, скорость мобильного Интернета упадет и в Москве, потому что мегаполис постоянно испытывает прирост населения, а значит настанет критический момент, когда сети операторов не смогут выдерживать поток подключившихся на фоне невозможности модернизировать оборудование связи.

Ранее Фокус писал, что производство чипов "уплывает" от Китая и Росси: передовых процессоров 2 нм они не увидят.