У Росії почав "тупити" мобільний Інтернет: західні санкції подіяли

Заборона на імпорт телекомунікаційного обладнання почала позначатися на швидкості Інтернету в мобільних мережах Росії.

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Швидкість мобільного інтернет-трафіку минулого місяця просіла на 7% за межами Москви. Це стало результатом того, що в Росію заборонили постачати телекомунікаційне обладнання західних компаній через напад на Україну, зазначає Bloomderg.

Заборона була введена ще минулого рок, але такий вид санкцій діє не миттєво, а їхній вплив займає час, оскільки в запасі росіяни ще мали обладнання від попередніх поставок. Але згодом будь-яка техніка зношується і потребує заміни. До того ж, постійно зростає кількість мереж, що підключилися до мобільних, а це означає, що і навантаження на базові станції значно зростає.

Як зазначають аналітики, середня швидкість завантаження за межами Москви впала на 7% у лютому (до 18,3 Мбіт за секунду), оскільки оператори були змушені покладатися на обладнання, куплене до початку агресії, і ці запаси вичерпалися. Тепер у рейтингу Speedtest Global Index за швидкістю мобільного Інтернету Росія розташувалася на 85 місці і її обганяють такі країни, як Гватемала, Ірак, Іран, Того, В'єтнам та Філіппіни.

[ + – ] Росія опустилася у світовому рейтингу мобільного Інтернету Фото: Скриншот

І хоча в Москві швидкість мобільного Інтернету залишається стабільною, аналітики кажуть, що це пов'язано з блокуванням безлічі іноземних ресурсів і кількість завантажень знизилася вивільнивши потужність мобільних мереж. За останній рік Роскомнагляд заблокував у країні рекордні 234 тисячі вебсайтів, що на 80% більше, ніж у 2021 році.

Крім того, за даними деяких експертів, швидкість мобільного Інтернету впаде і в Москві, тому що мегаполіс постійно відчуває приріст населення, а значить настане критичний момент, коли мережі операторів не зможуть витримувати потік неможливості модернізувати обладнання зв'язку.

Раніше Фокус писав, що виробництво чіпів "спливає" від Китаю та Росії : передових процесорів 2 нм вони не побачать.