Китай готовит конкуренцию Starlink: на орбиту выйдет сеть спутников LEO

Китай бросает амбициозный вызов Starlink. Первая группа спутников будет запущена на орбиту уже в этом году.

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Китайская военная промышленность готовится начать строительство на очень низкой околоземной орбите (в 150-300 км от Земли) первой группы своих спутников с названием LEO. Часть спутников будут запущены уже в сентябре 2023 года, — сообщает SpaceNews.

Система искусственного интеллекта изначально предназначалась для экологического мониторинга и наблюдения за земной поверхностью, предупреждения стихийных бедствий, а также контроля транспортных потоков.

Однако, учитывая растущий фон напряженных связей с Вашингтоном и экспортного контроля, лишившего китайские фирмы доступа к некоторым передовым вычислительным микросхемам, президент Китая Си Цзиньпин призвал развивать технологическую самостоятельность во всех сферах. Также стоит учитывать, что Китай в значительной степени остается закрытым для иностранных провайдеров спутникового широкополосного доступа.

Государственный спутниковый оператор China Satcom мало влияет на мировую арену и в основном сосредоточен на обслуживании внутренних потребностей с геостационарной орбиты (GEO). У оператора есть пропускная способность в Южной и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке, в Африке и в партнерстве с Беларусью. Ожидается, что с усилением группы спутников LEO, значение роли Китая в сфере международной спутниковой связи должно измениться в ближайшие 5-10 лет.

Амбициозные планы Китая

Первая информация о разработке Китаем своей системы спутников появилась в 2019 году. Группа спутников с искусственным интеллектом названа Leo в честь созвездия Льва. Тогда планировалось, что в нее войдут 192 космических аппарата серии Яогань.

В 2020 году государственная компания China Satellite Network Group Corp заявляла об масштабных планах Китая построить почти 13 тысяч LEO, что могло бы составить конкуренцию американской компании Starlink, но пока прогресс идет медленно, сообщает Forbes.

Сейчас в Китае, по оценкам аналитиков, работает не более нескольких сотен спутников LEO, а к 2027 году их количество может достичь уже 4000.

Производитель космических аппаратов и ракет China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) анонсирует запуск первых LEO-спутников из запланированной группы в сентябре текущего года. Количество спутников, которые будут разворачивать на орбите пока неизвестно.

Агентство Reuters отмечает, что спутники LEO имеют дополнительное преимущество в том, что они дешевле и обеспечивают более эффективную передачу, чем спутники на более высоких орбитах.

На текущее время, американская компания Starlink, которой управляет корпорация Space X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, имеет быстрорастущую сеть, состоящую из более чем 3500 спутников на низкой околоземной орбите, и планирует добавить в свою систему еще десятки тысяч спутников. Услугами Starlink пользуется более миллиона абонентов по всему миру.

По информации Фокуса, в мае прошлого года китайские исследователи предлагали создать оружие для уничтожения спутников проекта Starlink.

Сегодня стало известно, что в Еврокомиссии проголосовали за внедрение более 170-ти спутников на околоземной орбите, чтобы обеспечить надежную связь для всей Европы уже в 2027 году.