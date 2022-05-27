В Китае хотят уничтожить Starlink: спутники предлагают сбивать спецоружием

Китайские ученые опасаются, что спутниковый Интернет значительно усилит возможности военно-воздушных сил США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Китайские исследователи предлагают разработать средство против спутников проекта Starlink компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском. Об этом стало известно изданию South China Morning Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В апреле группа под руководством Рен Юаньчжэня из Пекинского института слежения и телекоммуникаций (входит в состав Сил стратегической поддержки армии Китая), опубликовали в журнале Modern Defense Technology статью о том, что стране необходимо оружие, которое позволит отключить или уничтожить спутники Starlink. В качестве соавторов выступили ведущие китайские ученые, специализирующиеся на оборонной промышленности.

"Группировка Starlink представляет собой децентрализованную систему. Речь идет о борьбе не с отдельными спутниками, а со всей системой. Это требует некоторых малозатратных высокоэффективных мер. Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink потеряли свои функции, а операционная система группировки была разрушена", — подчеркивается в статье.

Как написал Рен Юаньчжэнь вместе с коллегами, Интернет Starlink позволит в 100 раз ускорить передачу данных для военных беспилотников и самолетов-невидимок. Кроме того, спутники SpaceX могут быстро перемещаться по орбите для проведения боевых действий благодаря ионным двигателям. Китайцы также предположили, что SpaceX могла запустить некоторые из аппаратов вместе с военным оборудованием.

Авторы исследования призвали модернизировать существующие комплексы Китая для космического наблюдения и оснастить их оптическим оборудованием, которое сможет предоставить сверхчеткие изображения маленьких спутников Starlink. Китайские эксперты смогут проанализировать их и выявить необычные явления. Вдобавок предложили найти способы перехватывать сигналы с каждого спутника, чтобы оценивать угрозы.

По словам Рена Юаньчжэня, у Китая уже есть возможность уничтожать спутники с помощью ракет, но этот способ приводит к появлению большого количества космического мусора. Кроме того, группировка Starlink состоит примерно из трех тысяч аппаратов, которые очень дорого отстреливать поодиночке.

Известно, что Китай разрабатывает технологии для борьбы с вражескими спутниками, в том числе микроволновые излучатели, блокирующие сигналы или уничтожающие электронику. Китайские инженеры также создали лазеры для ослепления космических аппаратов, наноспутники, которые можно запускать для вывода из строя крупных аппаратов, а также инструменты для взлома спутниковой связи.

Основатель SpaceX Илон Маск пользуется большой популярностью в Китае благодаря своим технологическим инновациям, в прошлом году он даже поздравил страну со столетием коммунистической партии. Однако вскоре американский миллиардер попал под волну критики после того, как 2 спутника пролетели слишком близко к китайской космической станции. Вдобавок, компания SpaceX подписала контракт с Министерством обороны США на разработку новой технологии на основе платформы Starlink, в том числе инструменты для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия, движущегося в 5 раз быстрее скорости звука.

Ранее писали, что в Китае боятся сотрудничества Starlink с Пентагоном. Как предполагают аналитики из China Military, спутниковый Интернет даст американским военным огромное преимущество на поле и позволит завоевать космос.

Еще сообщали, что в КНР запустили "лазерный" Интернет со скоростью передачи до 10 Гбит/с, который призван стать конкурентом Starlink. Небольшой лазерный терминал позволяет быстро и безопасно передавать данные в космосе, но говорить о создании глобальной сети пока рано.