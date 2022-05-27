У Китаї хочуть знищити Starlink: супутники пропонують збивати спецзброєю

Китайські вчені побоюються, що супутниковий інтернет значно посилить можливості військово-повітряних сил США.

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Китайські дослідники пропонують розробити засіб проти супутників проєкту Starlink компанії SpaceX, започаткованої мільярдером Ілоном Маском. Про це стало відомо виданню South China Morning Post.

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У квітні група під керівництвом Рен Юаньчженя з Пекінського інституту стеження та телекомунікацій (входить до складу Сил стратегічної підтримки армії Китаю), опублікували в журналі Modern Defense Technology статтю про те, що країні потрібна зброя, яка дозволить відключити або знищити супутники Starlink. Як співавтори виступили провідні китайські вчені, які спеціалізуються на оборонній промисловості.

"Угруповання Starlink є децентралізованою системою. Йдеться про боротьбу не з окремими супутниками, а з усією системою. Це вимагає деяких маловитратних високоефективних заходів. Необхідно застосувати комбінацію м'яких і жорстких методів знищення, щоб деякі супутники Starlink втратили свої функції, а операційна система угруповання була зруйнована", — наголошується в статті.

Як написав Рен Юаньчжень разом із колегами, інтернет Starlink дозволить у 100 разів прискорити передачу даних для військових безпілотників і літаків-невидимок. Крім того, супутники SpaceX можуть швидко пересуватися орбітою для проведення бойових дій завдяки іонним двигунам. Китайці також припустили, що SpaceX могла запустити деякі апарати разом із військовим обладнанням.

Автори дослідження закликали модернізувати комплекси Китаю для космічного спостереження, як вже існують, і оснастити їх оптичним обладнанням, яке зможе надати надчіткі зображення маленьких супутників Starlink. Китайські експерти зможуть проаналізувати їх і виявити незвичайні явища. До того ж запропонували знайти способи перехоплювати сигнали з кожного супутника, щоб оцінювати загрози.

За словами Рена Юаньчженя, Китай уже має можливість знищувати супутники за допомогою ракет, але цей спосіб призводить до появи великої кількості космічного сміття. Крім того, угруповання Starlink складається приблизно з трьох тисяч апаратів, які дуже дорого відстрілювати поодинці.

Відомо, що Китай розробляє технології для боротьби з ворожими супутниками, у тому числі мікрохвильові випромінювачі, що блокують сигнали або знищують електроніку. Китайські інженери також створили лазери для засліплення космічних апаратів, наносупутники, які можна запускати для виведення з ладу великих апаратів, а також інструменти для зламування супутникового зв'язку.

Засновник SpaceX Ілон Маск має велику популярність у Китаї завдяки своїм технологічним інноваціям, минулого року він навіть привітав країну зі століттям комуністичної партії. Однак незабаром американський мільярдер потрапив під хвилю критики після того, як два супутники пролетіли надто близько до китайської космічної станції. До того ж компанія SpaceX підписала контракт із Міністерством оборони США на розробку нової технології на основі платформи Starlink, у тому числі інструменти для виявлення та відстеження гіперзвукової зброї, що рухається вп'ятеро швидше за швидкість звуку.

Раніше писали, що в Китаї бояться співпраці Starlink із Пентагоном. Як припускають аналітики з China Military, супутниковий інтернет дасть американським військовим величезну перевагу на полі та дозволить завоювати космос.

Ще повідомляли, що в КНР запустили "лазерний" інтернет зі швидкістю передачі до 10 Гбіт/с, який має стати конкурентом Starlink. Невеликий лазерний термінал дозволяє швидко та безпечно передавати дані в космосі, але говорити про створення глобальної мережі поки що рано.