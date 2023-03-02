Китай готує конкуренцію Starlink: на орбіту вийде мережа супутників LEO

Китай кидає амбітний виклик Starlink. Першу групу супутників буде запущено на орбіту вже цього року.

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Китайська воєнна промисловість готується розпочати будівництво на дуже низькій навколоземній орбіті (150-300 км від Землі) першої групи своїх супутників з назвою LEO. Частина супутників буде запущена вже у вересні 2023 року, повідомляє SpaceNews.

Система штучного інтелекту спочатку призначалася для екологічного моніторингу та спостереження за земною поверхнею, запобігання стихійним лихам, а також контролю транспортних потоків.

Однак, враховуючи зростаючий фон напружених зв'язків з Вашингтоном та експортного контролю, який позбавив китайські фірми доступу до деяких передових обчислювальних мікросхем, президент Китаю Сі Цзіньпін закликав розвивати технологічну самостійність у всіх сферах. Також варто враховувати, що Китай значною мірою залишається закритим для іноземних провайдерів широкосмугового супутникового доступу.

Державний супутниковий оператор China Satcom мало впливає на світову арену і зосереджений на обслуговуванні внутрішніх потреб з геостаціонарної орбіти (GEO). Оператор має пропускну спроможність у Південній та Південно-Східній Азії, а також на Близькому Сході, в Африці та в партнерстві з Білоруссю. Очікується, що з посиленням групи супутників LEO значення ролі Китаю у сфері міжнародного супутникового зв'язку має змінитися в найближчі 5-10 років.

Амбіційні плани Китаю

Перша інформація щодо розробки Китаєм своєї системи супутників з'явилася у 2019 році. Група супутників із штучним інтелектом названа Leo на честь сузір'я Лева. Тоді планувалося, що до неї увійдуть 192 космічні апарати серії Яогань.

У 2020 році державна компанія China Satellite Network Group Corp заявляла про масштабні плани Китаю побудувати майже 13 тисяч LEO, що могло б скласти конкуренцію американській компанії Starlink, але поки що прогрес йде повільно, повідомляє Forbes.

Зараз у Китаї, за оцінками аналітиків, працює не більше кількох сотень супутників LEO, а до 2027 року їхня кількість може досягти вже 4000.

Виробник космічних апаратів та ракет China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) анонсує запуск перших LEO-супутників із запланованої групи у вересні поточного року. Кількість супутників, які розвертатимуть на орбіті, поки що невідома.

Агентство Reuters зазначає, що супутники LEO мають додаткову перевагу в тому, що вони дешевші і забезпечують більш ефективну передачу, ніж супутники на вищих орбітах.

На даний час, американська компанія Starlink, якою керує корпорація Space X, що належить мільярдеру Ілону Маску, має мережу, що швидко зростає, що складається з більш ніж 3500 супутників на низькій навколоземній орбіті, і планує додати в свою систему ще десятки тисяч супутників. Послугами Starlink користується понад мільйон абонентів у всьому світі.

За інформацією Фокусу, у травні минулого року китайські дослідники пропонували створити зброю для знищення супутників проєкту Starlink.

Сьогодні стало відомо, що в Єврокомісії проголосували за впровадження понад 170 супутників на навколоземній орбіті, щоб забезпечити надійний зв'язок для всієї Європи вже у 2027 році.