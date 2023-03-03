Развитие ПВО: в США будут использовать спутники для слежки за гиперзвуковыми ракетами

Пентагон планирует использовать низкоорбитальные космические аппараты, оснащенные датчиками с широким полем обзора. Новую архитектуру обороны планируют завершить к 2027 году.

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В США работают над созданием новой архитектуры воздушной обороны с применением низкоорбитальных спутников, которые позволят отслеживать, в том числе, гиперзвуковые ракеты. Агентство Proliferated Warfighter Space Architecture планирует задействовать сотни космических аппаратов, оснащенных датчиками с широким полем обзора, а первая партия будет спутников Tranche 0 будет запущена в конце марта 2023. Об этом в 2 марта сообщило издание Defense News.

Сейчас для отслеживания движущихся целей ВС США используют самолеты-разведчики и БПЛА. Однако из-за развития систем ПВО применение прежних средств слежения становится более затруднительным. Поэтому на замену им придут низкоорбитальные спутники, которые будут находиться на 1930-метровой орбите над поверхностью планеты.

"Разработка устойчивой и доступной по цене группировки спутников на низкой околоземной орбите улучшит нашу способность отслеживать возникающие угрозы, такие как гиперзвуковые ракеты", — сказал президент подразделения космических и командно-контрольных систем компании Raytheon Intelligence and Space Дейв Бродбент.

Агентство космических разработок США уже заключило с компанией Raytheon контракт стоимостью 250 млн долларов на создание семи спутников слежения за ракетами. Однако для реализации всего проекта необходимо еще 3,2 млрд долларов.

Разработки будут вестись компанией Raytheon и ее дочкой SEAKR Engineering, которая специализируется на космической электронике, в штате Колорадо. А для проведения исследований в рамках проекта, как ожидается, будет задействован и искусственный интеллект с целью моделирования обстановки и подготовки военных.

Таким образом космические аппараты для отслеживания ракет будут ключевым компонентом космической архитектуры агентства Proliferated Warfighter Space Architecture, построение которой планируется завершить к 2027 году.

Напомним, в РФ неоднократно звучали заявления, что американские спутники могут стать "законными целями" для российских систем ПВО. По словам российского дипломата Константина Воронцова, Россия может атаковать гражданские космические объекты США, которые используются в военных целях.