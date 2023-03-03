Розвиток ППО: у США використовуватимуть супутники для стеження за гіперзвуковими ракетами

Пентагон планує використати низькоорбітальні космічні апарати, оснащені датчиками з широким полем огляду. Нову архітектуру оборони планують завершити до 2027 року.

Related video

У США працюють над створенням нової архітектури повітряної оборони із застосуванням низькоорбітальних супутників, які дозволять відстежувати, зокрема, гіперзвукові ракети. Агентство Proliferated Warfighter Space Architecture планує задіяти сотні космічних апаратів, оснащених датчиками з широким полем огляду, а перша партія буде супутників Tranche 0 буде запущена наприкінці березня 2023 року. Про це 2 березня повідомило видання Defense News.

Зараз для відстеження рухомих цілей ЗС США використовують літаки-розвідники і БПЛА. Однак через розвиток систем ППО застосування колишніх засобів стеження стає більш скрутним. Тому на заміну їм прийдуть низькоорбітальні супутники, які будуть на 1930-метровій орбіті над поверхнею планети.

"Розробка стійкого і доступного за ціною угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті покращить нашу здатність відстежувати загрози, що виникають, такі як гіперзвукові ракети", — сказав президент підрозділу космічних і командно-контрольних систем компанії Raytheon Intelligence and Space Дейв Бродбент.

Агентство космічних розробок США вже уклало з компанією Raytheon контракт вартістю 250 млн. доларів на створення семи супутників стеження за ракетами. Однак для реалізації всього проєкту необхідно ще 3,2 млрд. доларів.

Розробки будуть вестись компанією Raytheon та її донькою SEAKR Engineering, яка спеціалізується на космічній електроніці, у штаті Колорадо. А для проведення досліджень у межах проєкту, як очікується, буде задіяно й штучний інтелект з метою моделювання обстановки та підготовки військових.

Таким чином, космічні апарати для відстеження ракет будуть ключовим компонентом космічної архітектури агентства Proliferated Warfighter Space Architecture, побудову якої планується завершити до 2027 року.

Нагадаємо, у РФ неодноразово звучали заяви, що американські супутники можуть стати "законними цілями" для російських систем ППО. За словами російського дипломата Костянтина Воронцова, Росія може атакувати цивільні космічні об'єкти США, які використовуються у військових цілях.