"Законна ціль для удару у відповідь": в РФ погрожують атакувати американські супутники (фото)

Представник МЗС РФ Костянтин Воронцов вважає, що США використовують цивільні космічні об'єкти у військових цілях. Раніше Білий дім попередив, що будь-які атаки росіян на американські супутники або іншу інфраструктуру спричинять "належну відповідь".

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Заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов 16 лютого заявив, що Росія може атакувати цивільні космічні об'єкти США, які використовуються у військових цілях, повідомляє російський "Інтерфакс".

На думку чиновника, Вашингтон використовує невоєнні космічні об'єкти в українському конфлікті, отже, вони можуть стати "законною ціллю" для Збройних сил РФ.

Воронцов вважає, що дії Сполучених Штатів виходять за межі невинного використання космічних технологій, оскільки вони застосовуються в російсько-українській війні.

"Ідеться про залучення США та їхніми союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, зокрема комерційної інфраструктури, у військових цілях", — сказав Воронцов у Раді Федерації.

За його словами, діяльність Вашингтона є опосередковою участю в збройному конфлікті, тому таку космічну інфраструктуру можна назвати "квазіцивільною". Отже, вона може стати "законною ціллю для удару у відповідь".

Наміри США

Подібні погрози вже лунали з Москви ще в жовтні минулого року. У зв'язку з цим Вашингтон попередив, що будь-які атаки на американські супутники або інфраструктуру спричинять "належну відповідь". Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що в Білому домі мають намір використати всі засоби, щоб викрити й притягнути Росію до відповідальності за будь-який подібний напад, якщо він відбудеться.

"Будь-яка атака на інфраструктуру США буде зустрінута певною відповіддю та відповідним чином", — заявив Кірбі журналістам.

Можливості ВКС Росії

Російське видання "Военное обозрение" опублікувало матеріал, де описані засоби ураження космічних об'єктів. Зокрема, йшлося про те, що як протисупутникову зброю Росія може використати:

протиракетну систему A-235 "Нудоль", яка здатна перехоплювати об'єкти на висотах від 50 км до 1000 км;

авіаційний комплекс 30П6 "Контакт";

комплекс протиракетної оборони останнього покоління С-500

[ + – ] Протиракетна система A-235 "Нудоль"

[ + – ] Російські системи ПРО С-500

У зв'язку з цим Фокус вирішив з'ясувати потенційні можливості росіян знищувати космічні об'єкти, зокрема комерційні супутники країн Заходу. На думку експерта Романа Хіміча, Росія справді має засоби ураження об'єктів у космосі, проте не має достатньої кількості озброєння, щоб ефективно вести кампанію проти численних супутникових угруповань.

Нагадаємо, колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у травні минулого року пригрозив американському бізнесменові Ілону Маску, що він відповість "по-дорослому" за постачання Україні засобів військового зв'язку, натякаючи на комплекси Starlink.