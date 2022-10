Росія не зможе і не збиватиме супутники США, якими користуються ЗСУ, — експерт

На думку Романа Хіміча, ЗС РФ, швидше, створюватимуть перешкоди супутниковим сигналам, але не стрілятимуть по пристроях.

Днями російські ЗМІ, і так звані "опозиційні" у тому числі, активно розганяють в інфопросторі меседж про те, що Росія загрожує США тим, що збиватиме супутники Starlink, Planet Labs, Maxar, якими активно користується Україна для підтримки зв'язку в цивільному та військовому секторах. Фокус вирішив з'ясувати, чи є у РФ озброєння, здатне знищити супутники, що розташовані на навколоземній орбіті, та чи є такі заяви блефом.

Російські видання цитують заяву заступника директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова, в якій він сказав, що американські супутники можуть стати "законними цілями" для удару ЗС РФ. Виступаючи на тематичній дискусії "Космос (аспекти роззброєння)" у Першому комітеті 77-ї сесії ГА ООН, Воронцов зазначив, що США, надаючи Україні "компоненти цивільної інфраструктури в космосі", й таким чином беруть "опосередковану участь у збройних конфліктах".

"Квазіцивільна інфраструктура може виявитися "законною ціллю" для удару у відповідь. У результаті дій Заходу на невиправдані ризики наражаються сталість мирної космічної діяльності, а також численні соціально-економічні процеси на Землі, від яких залежить благополуччя людей, насамперед, у країнах, що розвиваються", — цитує Воронцова сайт Постійного представництва РФ при ООН.

Ми звернулися по коментар до телеком-експерта Романа Хіміча, щоб він роз'яснив, що насправді мав на увазі російський чиновник. На думку Романа, Воронцов говорив про небезпеку розгортання гонки озброєння в космосі та неприпустимість використання цивільних супутників не просто у цілях військових відомств, а безпосередньо для підтримки воєнних дій, як це відбувається в Україні.

"Про це бурхливо дискутують не перший рік, і росіяни — не єдині, хто просуває цю точку зору. Наприклад, низка членів НАТО також вважає американські методи порушенням Договору про космос 1967 року, про що згадується, наприклад, у статті breakingdefense.com під назвою Commercial Satellites: Will They Be Military Targets?" — сказав Хіміч.

Телеком-експерт упевнений, що жодних погроз з боку представників РФ не звучало. На його думку, це були лише міркування у межах професійної дискусії — не більше.

Щодо озброєння, яке могло б збити супутники, фахівець зазначив, що експерименти такого роду проводилися, зокрема й росіянами.

"Можливість [у РФ, — ред.], звичайно, є, проте зовсім не в тих масштабах, яких вистачило б для більш-менш ефективної кампанії проти численних супутникових угруповань. Тож наразі цією можливістю можна знехтувати", — прокоментував Роман.

Він додав, що вірогіднішим є перешкоджання роботі супутників та інші форми впливу, що не знищують пристрої. Такі активності вже фіксувалися і цілком можливі в найближчому майбутньому.

Раніше ми писали про те, що США мають намір передати ЗСУ комплекси, які забезпечують супутниковий зв'язок на полі бою.