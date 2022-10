Россия не сможет и не будет сбивать спутники США, которыми пользуются ВСУ, - эксперт

По мнению Романа Химича, ВС РФ, скорее, будут создавать помехи спутниковым сигналам, но не стрелять по самим устройствам.

Related video

В последние дни российские СМИ, и так называемые "оппозиционные" в том числе, активно разгоняют в инфополе месседж о том, что Россия угрожает США тем, что будет сбивать спутники Starlink, Planet Labs, Maxar, которыми активно пользуется Украина для поддержания связи в гражданском и военном секторах. Фокус решил выяснить, есть ли у РФ вооружение, способное уничтожить спутники, находящиеся на околоземной орбите, и не являются ли такие заявления блефом.

Российские издания цитируют заявление заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, в котором он сказал, что американские спутники могут стать "законными целями" для удара ВС РФ. Выступая в качестве спикера тематической дискуссии "Космос (разоруженческие аспекты)" в Первом комитете 77-й сессии ГА ООН, Воронцов отметил, что США, предоставляя Украине "компоненты гражданской инфраструктуры в космосе" тем самым принимают "опосредованное участие в вооруженных конфликтах".

"Квазигражданская инфраструктура может оказаться "законной целью" для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь, в развивающихся странах", — цитирует Воронцова сайт Постоянного представительства РФ при ООН.

Мы обратились за комментарием к телеком-эксперту роману Химичу, чтобы он разъяснил, что на самом деле имел ввиду российский чиновник. По мнению Романа, Воронцов говорил об опасности развертывания гонки вооружения в космосе и недопустимости использования гражданских спутников не просто в целях военных ведомств, но непосредственно для поддержки военных действий, как это имеет место в Украине.

"Об этом идут бурные дискуссии не первый год, и россияне — не единственные, кто продвигает эту точку зрения. Например, ряд членов НАТО также считает американские подходы нарушение Договора о космосе 1967 года, о чем упоминается, например, в статье breakingdefense.com под названием "Commercial Satellites: Will They Be Military Targets?", — сказал Химич.

Телеком-эксперт уверен, что никаких угроз со стороны представителей РФ не звучало. По его мнению, это были лишь рассуждения в рамках профессиональной дискуссии, — не более того.

Относительно вооружения, которое могло бы сбить спутники, специалист отметил, что эксперименты такого рода проводились, в том числе и россиянами.

"Возможность [у РФ, — ред.], конечно, имеется, однако совершенно не в тех масштабах, которые необходимы для сколько-нибудь эффективной кампании против многочисленных спутниковых группировок. Так что пока этой возможностью можно пренебречь", — прокомментировал Роман.

Он добавил, что более вероятной является постановка помех спутникам и другие формы неразрушающего воздействия. Такого рода активности уже фиксировались и вполне возможны в скором будущем.

Ранее мы писали о том, что США намерены передать ВСУ комплексы, обеспечивающие спутниковую связь на поле боя.