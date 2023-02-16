"Законная цель для ответного удара": в РФ угрожают атаковать американские спутники (фото)

Представитель МИД РФ Константин Воронцов считает, что США используют гражданские космические объекты в военных целях. Ранее Белый дом предупредил, что любые атаки россиян на американские спутники или другую инфраструктуру повлекут за собой "надлежащий ответ".

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Заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 16 февраля заявил, что Россия может атаковать гражданские космические объекты США, которые используются в военных целях, сообщает российский "Интерфакс".

По мнению чиновника, Вашингтон использует невоенные космические объекты в украинском конфликте, следовательно, они могут стать "законной целью" для Вооруженных сил РФ.

Воронцов считает, что действия Соединенных Штатов выходит за рамки безобидного использования космических технологий, так как они применяются в российско-украинской войне.

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях", — сказал Воронцов в Совете Федерации.

По его словам, деятельность Вашингтона представляет собой опосредственное участие в вооруженном конфликте, поэтому такую космическую инфраструктуру можно назвать "квазигражданской". Следовательно, она может стать "законной целью для ответного удара".

Намерения США

Подобные угрозы уже звучали из Москвы еще в октябре прошлого года. В связи с этим Вашингтон предупредил, что любые атаки на американские спутники или инфраструктуру повлекут за собой "надлежащий ответ". Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что в Белом доме намерены использовать все средства, чтобы разоблачить и привлечь Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет.

"Любая атака на инфраструктуру США будет встречена соответствующим ответом и соответствующим образом", — заявил Кирби журналистам.

Возможности ВКС России

Российское издание "Военное обозрение" опубликовало материал, в котором описаны средства поражения космических объектов. В частности говорилось о том, что в качестве противоспутникового оружия Россией могут быть использованы:

противоракетная система A-235 "Нудоль", которая способна перехватывать объекты на высотах от 50 км до 1000 км;

авиационный комплекс 30П6 "Контакт";

комплекс противоракетной обороны последнего поколения С-500.

[ + – ] Противоракетная система A-235 "Нудоль"

[ + – ] Российские системы ПРО С-500

В этой связи Фокус решил выяснить потенциальные возможности россиян уничтожать космические объекты, в том числе коммерческие спутники стран Запада. По мнению эксперта Романа Химича, Россия действительно обладает средствами поражения объектов в космосе, однако не имеет достаточного количества вооружения, чтобы эффективно вести кампанию против многочисленных спутниковых группировок.

Напомним, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в мае прошлого года пригрозил американскому бизнесмену Илону Маску, что он ответит "по-взрослому" за снабжение Украины средствами военной связи, намекая на комплексы Starlink.