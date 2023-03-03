Превращает бомбы в дроны-камикадзе: что известно о технологии Razer и кто ее получит
Razer позволит снарядам буквально расправить крылья, чтобы бить дальше и точнее.
Компания BAE Systems Australia представила технологию Razer, превращающую неуправляемую авиационную бомбу в высокоточный дрон-камикадзе. Детали проекта описали на официальном сайте.
Система Razer представляет собой обвес со складными крыльями и хвостовым оперением, оснащенный системой наведения и навигации: GPS и инерциальной. Она позволяет боеприпасу планировать и корректировать направление полета прямо в воздухе, повышая точность и дальность удара.
Razer совместима со стандартными неуправляемыми боеприпасами массой 40-50 кг, которыми вооружают беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Как считает BAE Systems, технология устранит разрыв между дешевым наземным оружием малой дальности и дорогостоящими дальнобойными боеприпасами воздушного базирования такого же калибра.
Стоит отметить, что пока BAE Systems представила лишь концепт Razer. Представители компании предполагают, что разработка системы займет несколько месяцев, включая закупку необходимого оборудования, программного обеспечения, механических подсистем и других необходимых элементов. После этого руководство надеется продавать технологию вооруженным силам Австралии и других стран, включая США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Швецию и Норвегию.
"Razer заполняет очевидный пробел на рынке самонаводящихся систем вооружения. Это позволит нашим силам обороны легко получить доступ к боеприпасам мирового класса прямо здесь, в Австралии", — прокомментировал генеральный директор BAE Systems Australia Бен Хадсон. — "Razer может удовлетворить спрос на недорогие боеприпасы, запускаемые с воздуха. Она может предоставить мощные и доступные средства для нанесения ударов на поле боя клиентам по всему миру".
В феврале 2023 года появилась информация, что США передадут Украине "умные" бомбы JDAM-ER, предназначенные для уничтожения зенитно-ракетных комплексов. Предполагается, что они могут преодолевать расстояние до 72 км благодаря раскладным крыльям.