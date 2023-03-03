Превращает бомбы в дроны-камикадзе: что известно о технологии Razer и кто ее получит

Razer позволит снарядам буквально расправить крылья, чтобы бить дальше и точнее.

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Компания BAE Systems Australia представила технологию Razer, превращающую неуправляемую авиационную бомбу в высокоточный дрон-камикадзе. Детали проекта описали на официальном сайте.

Система Razer представляет собой обвес со складными крыльями и хвостовым оперением, оснащенный системой наведения и навигации: GPS и инерциальной. Она позволяет боеприпасу планировать и корректировать направление полета прямо в воздухе, повышая точность и дальность удара.

Razer совместима со стандартными неуправляемыми боеприпасами массой 40-50 кг, которыми вооружают беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Как считает BAE Systems, технология устранит разрыв между дешевым наземным оружием малой дальности и дорогостоящими дальнобойными боеприпасами воздушного базирования такого же калибра.

[ + – ] Неуправляемая авиационная бомба Фото: BAE Systems

Стоит отметить, что пока BAE Systems представила лишь концепт Razer. Представители компании предполагают, что разработка системы займет несколько месяцев, включая закупку необходимого оборудования, программного обеспечения, механических подсистем и других необходимых элементов. После этого руководство надеется продавать технологию вооруженным силам Австралии и других стран, включая США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Швецию и Норвегию.

"Razer заполняет очевидный пробел на рынке самонаводящихся систем вооружения. Это позволит нашим силам обороны легко получить доступ к боеприпасам мирового класса прямо здесь, в Австралии", — прокомментировал генеральный директор BAE Systems Australia Бен Хадсон. — "Razer может удовлетворить спрос на недорогие боеприпасы, запускаемые с воздуха. Она может предоставить мощные и доступные средства для нанесения ударов на поле боя клиентам по всему миру".

В феврале 2023 года появилась информация, что США передадут Украине "умные" бомбы JDAM-ER, предназначенные для уничтожения зенитно-ракетных комплексов. Предполагается, что они могут преодолевать расстояние до 72 км благодаря раскладным крыльям.