Перетворює бомби на дрони-камікадзе: що відомо про технологію Razer і хто її отримає

Razer дозволить снарядам буквально розгорнутии крила, щоб бити далі та точніше.

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Компанія BAE Systems Australia представила технологію Razer, що перетворює некеровану авіаційну бомбу на високоточний дрон-камікадзе. Деталі проєкту описали на офіційному сайті.

Система Razer являє собою обвіс зі складними крилами та хвостовим оперенням, оснащений системою наведення та навігації: GPS та інерційною. Вона дозволяє боєприпасу планувати та коригувати напрямок польоту прямо в повітрі, підвищуючи точність та дальність удару.

Razer сумісна зі стандартними некерованими боєприпасами масою 40-50 кг, якими озброюють безпілотні літальні апарати та гелікоптери. Як вважає BAE Systems, технологія замінить розрив між дешевою наземною зброєю малої дальності та дорогими далекобійними боєприпасами повітряного базування такого ж калібру.

[ + – ] Некерована авіаційна бомба Фото: BAE Systems

Варто підкреслити, що поки що BAE Systems представила лише концепт Razer. Представники компанії припускають, що розробка системи триватиме кілька місяців, включно із закупівлею необхідного обладнання, програмного забезпечення, механічних підсистем та інших необхідних елементів. Після цього керівництво сподівається продавати технологію збройним силам Австралії та інших країн, включаючи США, Велику Британію, Канаду, Нідерланди, Швецію та Норвегію.

"Razer заповнює очевидну прогалину на ринку самонавідних систем озброєння. Це дозволить нашим силам оборони легко отримати доступ до боєприпасів світового класу прямо тут, в Австралії", — прокоментував генеральний директор BAE Systems Australia Бен Гадсон. — "Razer може задовольнити попит на недорогі боєприпаси, що запускаються з повітря. Вона може надати потужні та доступні засоби для завдання ударів на поле бою клієнтам у всьому світі".

У лютому 2023 року з'явилася інформація, що США передадуть Україні розумні бомби JDAM-ER, призначені для знищення зенітно-ракетних комплексів. Передбачається, що вони можуть долати відстань до 72 км завдяки розкладним крилам.