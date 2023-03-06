В России боятся блокировки iPhone: Apple может превратить смартфоны в "кирпичи"

Параллельный импорт не поможет — в каждом iPhone есть встроенная система безопасности на уровне "железа", которая в любой момент позволяет блокировать нелегальные устройства.

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После того, как на днях США запретили поставки в РФ и Беларусь высокотехнологичной продукции стоимостью более $300, в России стали поговаривать о скорой блокировке "яблочных" гаджетов со стороны Apple, пишет портал Ict-online. Как говорят опрошенные журналистами эксперты, – это сделать очень просто, поскольку в каждом гаджете из Купертино встроен чип безопасности, который позволяет удаленно "окирпичить" любой смартфон Apple.

Декан профильного факультета Московского технического университета связи и информатики Сергей Гатауллин напоминает, что еще в прошлом году Apple "банил" смартфоны россиян из-за чего те до сих пор не могут полноценно пользоваться некоторыми сервисами.

Технически заблокировать iPhone очень просто: по IP и геолокации. Так что все новые смартфоны, которые вскоре могут поступить на рынок РФ в любой момент могут быть заблокированы. Или же пользователям придется идти на хитрости: подделывать геолокацию с помощью специальных программ (правда непонятно, есть ли они в AppStore) и постоянно платить за VPN. И все равно, если они решаться хотя бы на минуты отключить программу подмены геолокации (чтобы вызвать Uber, например) или забудут заплатить за VPN, то их смартфон попадает в зону риска отключения.

[ + – ] Apple может заблокировать любой смартфон удаленно Фото: Соцсети

Кстати, в связи с санкциями иностранные посредники стали отказывать россиян поставлять смартфоны по параллельному импорту, опасаясь гнева США. Как отмечают аналитики, из-за этого некоторые модели смартфонов среднего и премиум-сегментов начали исчезать с полок российских магазинов.

Другой эксперт считает, если Apple начнет блокировать смартфоны россиян, то только потеряет деньги, ведь значительную часть прибыли компания получает от оплачиваемых сервисов.

В целом, каждый российский эксперт сходится во мнении, что россиянам пора отказываться от американских смартфонов и смотреть в сторону "китайских партнеров" и их продукции.

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