У Росії бояться блокування iPhone: Apple може перетворити смартфони на "цеглу"

Паралельний імпорт не допоможе — у кожному iPhone є вбудована система безпеки на рівні "заліза", яка у будь-який момент дозволяє блокувати нелегальні пристрої.

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Після того, як днями США заборонили постачання до РФ та Білорусі високотехнологічної продукції вартістю понад $300, у Росії почали говорити про швидке блокування "яблучних" гаджетів з боку Apple, пише портал Ict-online. Як кажуть опитані журналістами експерти, — це зробити дуже просто, оскільки в кожному гаджеті з Купертіно вбудований чіп безпеки, який дозволяє віддалено "заблокувати" будь-який смартфон Apple.

Декан профільного факультету Московського технічного університету зв'язку та інформатики Сергій Гатауллін нагадує, що ще минулого року Apple "банив" смартфони росіян, через що ті досі не можуть повноцінно користуватися деякими сервісами.

Технічно заблокувати iPhone дуже просто: по IP та геолокації. Так що всі нові смартфони, які незабаром можуть надійти на ринок РФ, у будь-який момент можуть бути заблоковані. Або ж користувачам доведеться йти на хитрощі: підробляти геолокацію за допомогою спеціальних програм (правда, незрозуміло, чи є вони в AppStore) і постійно платити за VPN. І все одно, якщо вони наважуться хоча б на хвилини відключити програму заміни геолокації (щоб викликати Uber, наприклад) або забудуть заплатити за VPN, їх смартфон потрапляє в зону ризику відключення.

[ + – ] Apple може заблокувати будь-який смартфон віддалено Фото: Соцмережi

До речі, через санкції іноземні посередники стали відмовляти росіянам постачати смартфони по паралельному імпорту, злякавшись гніву США. Як відзначають аналітики, через це деякі моделі смартфонів середнього та преміум-сегментів почали зникати з полиць російських магазинів.

Інший експерт вважає, якщо Apple почне блокувати смартфони росіян, то тільки втратить гроші, адже значну частину прибутку компанія отримує від оплачуваних сервісів.

В цілому, кожен російський експерт сходиться на думці, що росіянам настав час відмовлятися від американських смартфонів і дивитися в бік "китайських партнерів" та їх продукції.

Раніше Фокус знайомив читачів із подробицями чергових технологічних санкцій, які США запровадили проти Росії.