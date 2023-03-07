Невероятная скорость: электродвигатель смог разогнать лодку до 100 км/ч (фото)

Лодка E801 получила самый мощный электрический подвесной двигатель в мире.

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Судно было спроектировано компаниями Evoy и Performance Marine Yachting еще в 2021 году, однако готовую модель e801 показали недавно в рамках Austrian Boat Show в Тульне, пишет interestingengineering.com.

Лодка получила бортовой электродвигатель Evoy Hurricane с жидкостным охлаждением, способный обеспечить мощность чуть более 400 л. с. (300+ кВт). Это значит, что судно может разогнаться до 50 узлов (92,5 км/ч), при этом максимальная скорость составляет 100 км/ч. Электрическая установка по праву считается самой мощной из подвесных электромоторов на сегодняшний день.

Специально разработанная водонепроницаемая конструкция хранит 2 аккумулятора общей мощностью 63,1 кВт-ч, благодаря чему дальность хода на одном заряде составляет максимум 19 морских миль (35 км) при крейсерской скорости 25 узлов (46 км/ч). Приборная панель располагает экраном 10x16 дюймов, где отображаются такие параметры, как скорость, число оборотов в минуту, оставшийся запас хода, состояние батарей, информация о погоде и пр.

[ + – ] Электродвигатель Evoy Hurricane может разогнать лодку до 100 км/ч Фото: Performance Marine Yachting

Об остальных особенностях и характеристиках электролодки e801 пока что держатся в секрете. Однако издание сообщает, что первые модели будут построены на верфи Performance в Италии. Также есть данные и о габаритах судна: вес — 2800 кг, ширина — 2,5 м, осадка — 0,7 м.

Первая версия e801 будет продаваться за $444 тыс. до вычета налогов, хотя на данный момент заказы еще не принимаются.

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