Неймовірна швидкість: електродвигун зміг розігнати човен до 100 км/год (фото)
Човен E801 отримав найпотужніший електричний підвісний двигун у світі.
Судно було спроєктоване компаніями Evoy та Performance Marine Yachting ще у 2021 році, проте готову модель e801 показали нещодавно в межах Austrian Boat Show у Тульні, пише interestingengineering.com.
Човен отримав бортовий електродвигун Evoy Hurricane з рідинним охолодженням, здатний забезпечити потужність трохи більше 400 к. с. (300 кВт). Це означає, що судно може розігнатися до 50 вузлів (92,5 км/год), максимальна швидкість становить 100 км/год. Електрична установка по праву вважається найпотужнішою з підвісних електромоторів на сьогодні.
Спеціально розроблена водонепроникна конструкція зберігає 2 акумулятори загальною потужністю 63,1 кВт-год, завдяки чому дальність ходу на одному заряді становить максимум 19 морських миль (35 км) при крейсерській швидкості 25 вузлів (46 км/год). Приладова панель має екран 10x16 дюймів, де відображаються такі параметри, як швидкість, кількість обертів за хвилину, запас ходу, стан батарей, інформація про погоду тощо.
Про інші особливості та характеристики електрочовна e801 інформацію поки що тримають в секреті. Однак видання повідомляє, що перші моделі будуть збудовані на верфі Performance в Італії. Також є дані й про габарити судна: вага — 2 800 кг, ширина — 2,5 м, осадження — 0,7 м.
Перша версія e801 продаватиметься за $444 тис. до вирахування податків, хоча наразі замовлення ще не приймаються.
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