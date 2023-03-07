Неймовірна швидкість: електродвигун зміг розігнати човен до 100 км/год (фото)

Човен E801 отримав найпотужніший електричний підвісний двигун у світі.

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Судно було спроєктоване компаніями Evoy та Performance Marine Yachting ще у 2021 році, проте готову модель e801 показали нещодавно в межах Austrian Boat Show у Тульні, пише interestingengineering.com.

Човен отримав бортовий електродвигун Evoy Hurricane з рідинним охолодженням, здатний забезпечити потужність трохи більше 400 к. с. (300 кВт). Це означає, що судно може розігнатися до 50 вузлів (92,5 км/год), максимальна швидкість становить 100 км/год. Електрична установка по праву вважається найпотужнішою з підвісних електромоторів на сьогодні.

Спеціально розроблена водонепроникна конструкція зберігає 2 акумулятори загальною потужністю 63,1 кВт-год, завдяки чому дальність ходу на одному заряді становить максимум 19 морських миль (35 км) при крейсерській швидкості 25 вузлів (46 км/год). Приладова панель має екран 10x16 дюймів, де відображаються такі параметри, як швидкість, кількість обертів за хвилину, запас ходу, стан батарей, інформація про погоду тощо.

[ + – ] Електродвигун Evoy Hurricane може розігнати човен до 100 км/год Фото: Performance Marine Yachting

Про інші особливості та характеристики електрочовна e801 інформацію поки що тримають в секреті. Однак видання повідомляє, що перші моделі будуть збудовані на верфі Performance в Італії. Також є дані й про габарити судна: вага — 2 800 кг, ширина — 2,5 м, осадження — 0,7 м.

Перша версія e801 продаватиметься за $444 тис. до вирахування податків, хоча наразі замовлення ще не приймаються.

Раніше ми писали про те, що в NASA випробовуватимуть літій-іонні акумулятори на міцність. У майбутньому агентство оснастить найстійкішими батареями свої транспортні засоби вертикального зльоту та посадки.