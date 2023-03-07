Ужасы войны: интерактивная карта показывает города Украины после обстрелов ВС РФ

Используя карту, можно своими глазами увидеть, что принес на украинскую землю "русский мир".

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По инициативе фонда UNITED24 в Сети появился проект, где представлены последствия обстрелов российскими оккупантами шести украинских городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Изюма, Чернигова и Сум.

Как отмечают авторы проекта: "Одним из самых больших орудий войны всегда будет правда. Каждому необходимо убедиться самому в преступлениях, которые Россия совершает против народа Украины".

Воспользовавшись сервисом Street View от Google, любой житель планеты может "пройтись" по улицам украинских городов и регионов, которые больше других атаковала Россия, и стать свидетелем тех разрушений и смертей украинцев, которые принес агрессор на нашу землю. Кроме того, на сайте присутствует опция сравнения, как было "до" и "после" обстрелов и посетивший сайт человек наглядно может увидеть разницу.

[ + – ] На карте можно увидеть разницу "до" и "после" обстрелов российских оккупантов Фото: United 24

Также на платформе можно внести пожертвования на восстановление Украины: 100% средств зачисляются в Национальный банк Украины. Каждое направление имеет отдельную учетную запись, связанную с соответствующим министерством: Министерство обороны, Министерство здравоохранения и Министерство инфраструктуры. Средства с разных счетов никогда не смешиваются и могут быть потрачены только на то, что выбрал донор.

С момента начала российской агрессии UNITED24 собрал более 293 млн грн, а среди мировых компаний, которые поддержали Украину своими пожертвованиями: Uber, Balenciaga, Schneider Electric, SkyUP Airlines и многие другие компании, входящие в топ крупнейших в мире.

Ранее Фокус писал, что фонд UNITED24 отправил под Бахмут очередную партию дронов Raybird-3: что известно о БПЛА украинского производства.