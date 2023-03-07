Жахи війни: інтерактивна карта показує міста України після обстрілів ЗС РФ

Використовуючи карту, можна на власні очі побачити, що приніс на українську землю "російський світ".

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З ініціативи фонду UNITED24 у мережі з'явився проєкт, де представлено наслідки обстрілів російськими окупантами шести українських міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Ізюма, Чернігова та Сум.

Як зазначають автори проєкту: "Одним із найбільших знарядь війни завжди буде правда. Кожному необхідно переконатися в злочинах, які Росія скоює проти народу України".

Скориставшись сервісом Street View від Google, будь-який житель планети може "пройтися" вулицями українських міст і регіонів, які найбільше атакувала Росія, і стати свідком тих руйнувань і смертей українців, які приніс агресор на нашу землю. Крім того, на сайті є опція порівняння, як було "до" і "після" обстрілів і людина, яка відвідала сайт, наочно може побачити різницю.

[ + – ] На карті можна побачити різницю "до" та "після" обстрілів російських окупантів Фото: United 24

Також на платформі можна внести пожертвування на відновлення України: 100% коштів зараховуються до Національного банку України. Кожен напрямок має окремий обліковий запис, пов'язаний з відповідним міністерством: Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство інфраструктури. Кошти з різних рахунків ніколи не поєднуються і можуть бути витрачені лише на те, що вибрав донор.

З моменту початку російської агресії UNITED24 зібрав понад 293 млн грн, а серед світових компаній, які підтримали Україну своїми пожертвуваннями: Uber, Balenciaga, Schneider Electric, SkyUP Airlines та багато інших компаній, що входять у топ найбільших у світі.

Раніше Фокус писав, що фонд UNITED24 відправив під Бахмут чергову партію дронів Raybird-3: що відомо про БПЛА українського виробництва.