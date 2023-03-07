FPV-дроны "Бешеный кабан" скоро поставят Украине: раскрыты характеристики (видео)

Ударные квадрокоптеры разгоняются до 120 км/ч и летают около 20 мин. Они взрывают цели с помощью термобарических или кумулятивных боеприпасов.

Related video

Волонтеры закупают в Латвии большое количество дронов-камикадзе "Шальные кабаны" для украинских войск. Журналист Сергей Лойко раскрыл их характеристики на своей странице в Facebook.

Дроны принадлежат к типу FPV, то есть управляются при помощи очков виртуальной реальности. Они разгоняются до 120 км/ч и могут летать на расстоянии до 10 км от оператора, заряда аккумулятора хватает на 20 мин. работы. Благодаря высокой скорости сбить "Шального кабана" в воздухе практически невозможно, однако они не умеют возвращаться и приземляться.

Такое умению им просто ни к чему, ведь дроны-камикадзе призваны взрываться при столкновении с целью. "Кабаны" вооружены термобарическими безосколочными зарядами для мощных взрывов (около 4 м в диаметре), уничтожающих пехоту, или же кумулятивными боеприпасами, пробивающими броню танков и БМП.

"Очень эффективное оружие на тактическом театре военных действий. Орки даже не успевают креститься перед путешествием в ад", — прокомментировал Сергей Лойко.

На опубликованных журналистом кадрах можно заметить квадрокоптеры, уже оснащенные боеприпасами с различными посланиями оккупантам: "За Дружковку", "От Тараса и Марго", "Из Риги с любовью", "ВДВ: с неба в пакет". Сергей Лойко также выложил видеозаписи применения "Кабанов" на передовой — они поражают российскую бронетехнику и взрывают пехоту в окопах.

[ + – ] Надписи на дронах "Шальной кабан" Фото: Facebook

Ранее Фокус писал, чем FPV-дроны отличаются от обычных и как используются на войне в Украине. Изначально предназначенные для съемок и гонок, быстрые и маневренные квадрокоптеры превратились в эффективное оружие.

Накануне появилось видео, как дрон-камикадзе ВСУ на ходу залетел в люк российского танка. Успешную атаку совершили бойцы батальона К-2 из 54 Отдельной механизированной бригады, они утверждают, что бронетехника выведена из строя, а командир экипажа скончался в результате взрыва.