FPV-дрони "Скажений кабан" скоро поставлять Україні: розкрито характеристики (відео)

Ударні квадрокоптери розганяються до 120 км/год і літають близько 20 хв. Вони підривають цілі за допомогою термобаричних чи кумулятивних боєприпасів.

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Волонтери закуповують у Латвії велику кількість дронів-камікадзе "Шалений кабан" для українських військ. Журналіст Сергій Лойко розкрив їхні характеристики на своїй сторінці у Facebook.

Дрони належать до типу FPV, тобто керуються за допомогою окулярів віртуальної реальності. Вони розганяються до 120 км/год і можуть літати на відстані до 10 км від оператора, а заряду акумулятора вистачає на 20 хв. роботи. Завдяки високій швидкості збити "Шаленого кабана" в повітрі практично неможливо, проте вони не вміють повертатися і приземлятися.

Таке вміння їм просто ні до чого, адже дрони-камікадзе покликані вибухати під час зіткнення з ціллю. "Кабани" озброєні термобаричними безосколочними зарядами для потужних вибухів (близько 4 м у діаметрі), що знищують піхоту, або кумулятивними боєприпасами, що пробивають броню танків та БМП.

"Дуже ефективна зброя на тактичному театрі військових дій. Орки навіть не встигають хреститися перед подорожжю до пекла", — прокоментував Сергій Лойко.

На опублікованих журналістом кадрах можна помітити квадрокоптери, які вже оснащені боєприпасами з різними посланнями окупантам: "За Дружківку", "Від Тараса і Марго", "З Риги з любов'ю", "ВДВ: з неба в пакет". Сергій Лойко також виклав відеозаписи застосування "Кабанів" на передовій — вони уражають російську бронетехніку та підривають піхоту в окопах.

[ + – ] Написи на дронах "Шалений кабан" Фото: Facebook

Раніше Фокус писав, чим FPV-дрони відрізняються від звичайних і як використовуються на війні в Україні. Спочатку призначені для зйомок і гонок, швидкі та маневрені квадрокоптери перетворилися на ефективну зброю.

Напередодні з'явилося відео, як дрон-камікадзе ЗСУ на ходу залетів у люк російського танка. Успішну атаку здійснили бійці батальйону К-2 з 54-ї Окремої механізованої бригади, вони стверджують, що бронетехніка виведена з ладу, а командир екіпажу помер у результаті вибуху.