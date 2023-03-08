В РФ хвастаются созданием гибридного дрона с "ночным зрением" и дальностью 200 км

Создатели уверяют, что аппарат может летать со скоростью 120 км/ч и сбрасывать грузы весом до 5 кг. Этого достаточно, чтобы устраивать бомбардировки.

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Компания Clevercopter из Нижнего Новгорода разработали беспилотный конвертоплан "Аэромедик MINI", способный вести разведку в ночное время. Об этом агентству "РИА Новости" заявили в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

"Аэромедик MINI" является беспилотным аппаратом типа "конвертоплан" — обладает поворотными двигателями, обеспечивающими вертикальный взлет и посадку, а также тягу во время горизонтального движения. По словам разработчиков, он оснащен трехосевой камерой ночного видения с функцией 30-кратного увеличения и гиростабилизатором. Он может разгоняться до 100 км/ч и преодолевать до 200 км за один вылет. Взлетный вес составляет 30 кг.

Генеральный директор Clevercopter Сергей Гусев отметил, что беспилотник получил гибридную силовую установку, объединяющую один бензиновый и восемь электрических двигателей, которые и обеспечивают высокую дальность полета. "Аэромедик MINI" может как вести разведку, так и сбрасывать грузы весом до 5 кг. Разработчики не упоминают боевое применение, но такой грузоподъемности достаточно для переноса гранат, бомб и минометных мин. Официальное же предназначение БПЛА — мониторинг трубопроводов.

"В настоящее время мы заканчиваем сборку аппарата "Аэромедик MINI" и готовим его к испытаниям, которые начнутся в ближайшие месяцы", — заявил Сергей Гусев.

Ранее в России показали другой боевой дрон с конструкцией конвертоплана, выдав его за разработку инженеров из Приморского края. Как оказалось, под личиной российского БПЛА скрывается китайский беспилотник Raefly VT260 от китайской компании CUAV Tech — его можно купить на AliExpress за $8 тыс.

В начале марта Минобороны РФ заявило о применении на территории Украины дронов-камикадзе "Бумеранг". БПЛА могут летать со скоростью до 170 км/ч и начинены взрывчаткой, их якобы используют некоторые группы ВДВ.