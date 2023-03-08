У РФ вихваляються створенням гібридного дрону з "нічним зором" і дальністю 200 км

Автори запевняють, що апарат може літати зі швидкістю 120 км/год і скидати вантажі вагою до 5 кг. Цього достатньо, щоб влаштовувати бомбардування.

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Компанія Clevercopter із Нижнього Новгорода розробила безпілотний конвертоплан "Аеромедик MINI", здатний вести розвідку вночі. Про це агентству "РИА Новости" заявили у Фонді підтримки проєктів Національної технологічної ініціативи.

"Аеромедик MINI" є безпілотним апаратом типу "конвертоплан" — має поворотні двигуни, що забезпечують вертикальний зліт і посадку, а також тягу під час горизонтального руху. За словами розробників, він оснащений триосьовою камерою нічного бачення з функцією 30-кратного збільшення та гіростабілізатором. Він може розганятися до 100 км/год та долати до 200 км за один виліт. Злітна вага складає 30 кг.

Генеральний директор Clevercopter Сергій Гусєв зазначив, що безпілотник отримав гібридну силову установку, що об'єднує один бензиновий та вісім електричних двигунів, які забезпечують високу дальність польоту. "Аеромедик MINI" може вести як розвідку, так і скидати вантажі вагою до 5 кг. Розробники не згадують бойове застосування, але такої вантажопідйомності достатньо для перенесення гранат, бомб та мінометних мін. Офіційне призначення БПЛА — моніторинг трубопроводів.

"Наразі ми закінчуємо складання апарату "Аеромедик MINI" і готуємо його до випробувань, які розпочнуться найближчими місяцями", — заявив Сергій Гусєв.

Раніше в Росії показали інший бойовий дрон з конструкцією конвертоплана, видавши його за розробку інженерів із Приморського краю. Як виявилося, під маскою російського БПЛА ховається китайський безпілотник Raefly VT260 від китайської компанії CUAV Tech — його можна купити на AliExpress за $8 тис.

На початку березня Міноборони РФ заявило про застосування на території України дронів-камікадзе "Бумеранг". БПЛА можуть літати зі швидкістю до 170 км/год та начинені вибухівкою, їх нібито використовують деякі групи Повітрянодесянтних військ..