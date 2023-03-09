Китай готов на все, чтобы добыть технологии для производства чипов

КНР приложит все силы, чтобы обойти ИТ-санкции от Европы и США в сфере производства чипов.

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Глава нидерландской компании ASML, которая является крупнейшим производителем литографического оборудования для процессоров, заявил о неимоверно высоком уровне угроз ИТ-шпионажа со стороны Китая, пишет Financial Times. В компании максимально повысили уровень безопасности и контроля в связи с угрозами промышленного шпионажа.

По словам Питера Веннинка, геополитическая борьба вынуждает Китай идти на любые ухищрения, чтобы не потерять свою полупроводниковую промышленность. Такое обострение промышленного шпионажа Веннинк считает вполне логичным, поскольку у страны не остается другого выбора после введения против КНР высокотехнологичных санкций на запрет поставок технологий для производства процессоров со стороны США, Японии и Евросоюза.

Питер Веннинк глава нидерландской ASML Фото: ASML

Заявления Веннинка появились на фоне недавнего скандала, когда ASML сообщила, что их сотрудник в Китае украл информацию технологиях нидерландского гиганта. Правда в компании утверждают, что ничего важного украсть не удалось. Но в ASML, которая занимает 90% рынка литографического оборудования критически важного для производства чипов, говорят, что резко увеличили свои расходы на защиту интеллектуальной собственности после этого инцидента с учетом того, что подобные попытки будут продолжаться.

ASML, крупнейшая технологическая компания в Европе с рыночной капитализацией в 238 млрд евро, является единственной в Европе, способной производить очень сложные машины для экстремальной литографии (EUV), без которых производство чипов попросту невозможно.

Оборудования для производства литографии ASML Фото: ASML

На сегодняшний день существует только три страны в мире, которые производят промышленное оборудование для разработки современных компьютерных чипов. Это Нидерланды, Япония и США. Они очень скрупулезно следят за использованием свих EUV-систем, которыми пользуется Тайвань и Южная Корея и не допускают его продажи в подсанкционные страны.

На данный момент благодаря EUV-оборудованию из Нидерландов тайванская TSMC способна производить чипы по 7 нм технологии, тогда как китайцы довольствуются 16 нм техпроцессом, а Россия вообще застряла на уровне 65 нм.

Ранее Фокус писал, что КНР может разориться: денег Компартии не хватит, чтобы поддержать производство чипов.