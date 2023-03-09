Китай готовий на все, щоб здобути технології для виробництва чіпів

КНР докладе всіх зусиль, щоб обійти ІТ-санкції від Європи та США у сфері виробництва чипів.

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Голова нідерландської компанії ASML, яка є найбільшим виробником літографічного обладнання для процесорів, заявив про неймовірно високий рівень загроз ІТ-шпигунства з боку Китаю, пише Financial Times. У компанії максимально підвищили рівень безпеки та контролю у зв'язку із загрозами промислового шпигунства.

За словами Пітера Венінка, геополітична боротьба змушує Китай йти на будь-які хитрощі, щоб не втратити своєї напівпровідникової промисловості. Таке загострення промислового шпигунства Веннінк вважає цілком логічним, оскільки в країни не залишається іншого вибору після запровадження проти КНР високотехнологічних санкцій на заборону постачання технологій для виробництва процесорів з боку США, Японії та Євросоюзу.

Пітер Веннінк, голова нідерландської ASML Фото: ASML

Заяви Венінка з'явилися на тлі недавнього скандалу, коли ASML повідомила, що їхній співробітник у Китаї вкрав інформацію про технології нідерландського гіганта. Щоправда, в компанії стверджують, що нічого важливого вкрасти не вдалося. Але в ASML, яка займає 90% ринку літографічного обладнання критично важливого для виробництва чіпів, кажуть, що різко збільшили витрати на захист інтелектуальної власності після цього інциденту з урахуванням того, що подібні спроби будуть продовжуватися.

ASML, найбільша технологічна компанія в Європі з ринковою капіталізацією 238 млрд євро, є єдиною в Європі, здатною виробляти дуже складні машини для екстремальної літографії (EUV), без яких виробництво чіпів просто неможливе.

Устаткування для виробництва літографії ASML Фото: ASML

Наразі існує лише три країни у світі, які виготовляють промислове обладнання для розробки сучасних комп'ютерних чіпів. Це Нідерланди, Японія та США. Вони дуже скрупульозно стежать за використанням своїх EUV-систем, якими користуються Тайвань та Південна Корея і не допускають їх продажу до підсанкційних країн.

Наразі завдяки EUV-обладнанню з Нідерландів тайванська TSMC здатна виробляти чіпи за 7 нм технологією, тоді як китайці задовольняються 16 нм техпроцесом, а Росія взагалі застрягла на рівні 65 нм.

Раніше Фокус писав, що КНР може розоритися : грошей Компартії не вистачить, щоб підтримати виробництво чіпів.