"Сделают большой бум": ВСУ получили 8 новых беспилотников H10 Poseidon Mk II (видео)

Комплексы с БПЛА и мобильными пунктами управления будут использовать ТрО, артиллерийская, танковая и мотопехотная бригады.

Related video

Волонтеры передали украинским военным восемь новых беспилотников H10 Poseidon Mk II. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Беспилотники бригадного уровня производства кипрской компании Swarmly приобрели на средства, которые собрали Фонд Петра Порошенко, общественная организация "Справа Громад", волонтеры из Львова и власти Кривого Рога. Стоит отметить, что стоимость одного H10 Poseidon Mk II составляет около 300 тыс. евро.

Новая партия дронов H10 Poseidon Mk II с машинами управления Фото: Facebook

Восемь "птичек" представили третьей группе выпускников учебного центра, который готовит операторов управлять H10 Poseidon Mk II. Помимо дронов, в партию вошли два мобильных пункта управления на базе грузовиков DAF, внутри которых оборудованы места для оператора, пилота, разведчика и артиллериста, позволяя им действовать вместе. Внутри находятся большие мониторы, показывающие видео с камеры в высоком разрешении, в том числе потенциальные цели и замаскированные объекты.

Беспилотники H10 Poseidon Mk II, доставленные волонтерами Фото: facebook

По словам Петра Порошенко, скоро беспилотные комплексы отправятся в военные подразделения ТрО, артиллерийской, танковой и мотопехотной бригад, где и будут нести службу:

"Все вместе они смогут делать большой бум. В каждом оккупированном уголке нашей земли. Днем и ночью".

Фото: facebook

H10 Poseidon MK 2 — это беспилотники средней дальности полета, предназначенные для ведения разведки. Они получиил конструкцию конвертоплана, один основной электрический двигатель с толкающим винтом и еще четыре электродвигателя поменьше для вертикального и посадки, значительно упрощающих запуск и приземление на поле боя. Полезным преимуществом аппарата является хорошая защита от средств РЭБ и низкая заметность для вражеских средств радиоэлектронной разведки, таких как радары и тепловизоры.

Технические характеристики БПЛА H10 Poseidon:

Длина — 1,9 м;

Размах — крыла: 3,5 м;

Максимальная грузоподъемность — 3 кг;

Максимальная взлетная масса — 22 кг;

Крейсерская скорость — 75 км/ч;

Максимальная скорость — 100 км/ч;

Скорость снижения — 50 км/ч;

Дальность связи — 150 км;

Максимальная высота полета — 4 км;

Максимальное время зависания — 15 мин;

Продолжительность полета — 2 ч;

Рабочая температура — от +60 до -20 градусов Цельсия.

Боец ВСУ с позывным "Radio Roks" в видеоролике выделил "шикарную" камеру ночного видения H10 Poseidon MK 2, которая позволяет вести разведку даже в темноте. По его словам, дрон может эффективно работать на расстоянии до 50 км, что помогает находить цели в тылу противника.

В ноябре эксперты рассказали о важных преимуществах H10 Poseidon перед другими дронами. Александр Коваленко, обозреватель из группы "Информационное сопротивление", отметил высокую надежность и технологичность модели, которая может работать в экстремальных условиях и передавать видео даже в зоне работы российских систем РЭБ.

Военный блогер Сергей Мисюра похвалил H10 Poseidon за удобство и хорошую дальность полета. По его словам, такие БПЛА особенно полезны для наведения артиллерии.