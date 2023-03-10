"Зроблять великий бум": ЗСУ отримали 8 нових безпілотників H10 Poseidon Mk II (відео)

Комплекси з БПЛА та мобільними пунктами управління використовуватимуть ТрО, артилерійську, танкову та мотопіхотну бригади.

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Волонтери передали українським воєнним вісім нових безпілотників H10 Poseidon Mk II. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Безпілотники бригадного рівня виробництва кіпрської компанії Swarmly придбали коштом, які зібрали Фонд Петра Порошенка, громадська організація "Справа Громад", волонтери зі Львова та влада Кривого Рогу. Вартість одного H10 Poseidon Mk II становить близько 300 тис. євро.

Нова партія дронів H10 Poseidon Mk II з машинами керування Фото: Facebook

Вісім "пташок" представили третій групі випускників навчального центру, який готує операторів керувати H10 Poseidon Mk II. Крім дронів, у партію увійшли два мобільні пункти управління на базі вантажівок DAF, усередині яких обладнані місця для оператора, пілота, розвідника та артилериста, дозволивши їм діяти разом. Усередині знаходяться великі монітори, що показують відео з камери високої роздільної здатності, зокрема потенційні цілі та замасковані об'єкти.

Безпілотники H10 Poseidon Mk II, доставлені волонтерами Фото: facebook

За словами Петра Порошенка, незабаром безпілотні комплекси вирушать до воєнних підрозділів ТрО, артилерійської, танкової та мотопіхотної бригад, де й нестимуть службу:

"Всі разом вони зможуть робити великий бум. У кожному окупованому куточку нашої землі. Вдень та вночі".

Фото: facebook

H10 Poseidon MK 2 це безпілотники середньої дальності польоту, призначені для ведення розвідки. Вони отримали конструкцію конвертоплана, один основний електричний двигун з гвинтом, що штовхає, і ще чотири електродвигуни поменше для вертикального і посадки, що значно спрощують запуск і приземлення на полі бою. Корисною перевагою апарату є гарний захист від засобів РЕБ та низька помітність для ворожих засобів радіоелектронної розвідки, таких як радари та тепловізори.

Технічні характеристики БПЛА H10 Poseidon:

Довжина — 1,9 м;

Розмах — крила: 3,5 м;

Максимальна вантажопідйомність — 3 кг;

Максимальна злітна маса —22 кг;

Крейсерська швидкість — 75 км/год;

Максимальна швидкість — 100 км/год;

Швидкість зниження —50 км/год;

Дальність зв'язку — 150 км;

Максимальна висота польоту — 4 км;

Максимальний час зависання — 15 хв;

Тривалість польоту — 2 год;

Робоча температура — від +60 до -20 градусів Цельсія.

Боєць ЗСУ із позивним "Radio Roks" у відеоролику виділив "шикарну" камеру нічного бачення H10 Poseidon MK 2, яка дозволяє вести розвідку навіть у темряві. За його словами, дрон може ефективно працювати на відстані до 50 км, що допомагає знаходити цілі у тилу противника.

У листопаді експерти розповіли про важливі переваги H10 Poseidon перед іншими дронами. Олександр Коваленко, оглядач із групи "Інформаційний опір", відзначив високу надійність та технологічність моделі, яка може працювати в екстремальних умовах та передавати відео навіть у зоні роботи російських систем РЕБ.

Воєнний блогер Сергій Місюра похвалив H10 Poseidon за зручність та хорошу дальність польоту. За його словами, такі БПЛА особливо корисні для наведення артилерії.