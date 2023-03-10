Украина внедряет военные технологии гораздо быстрее России: эксперт назвал причины

Сегодня армия Украины сильно отличается от всего мира, в ней служит много программистов. Они не только используют, но и помогают разрабатывать новые технологии, такие как дроны и ПО.

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Во время войны украинцы очень быстро разрабатывают и внедряют новые технологии, в том числе программное обеспечение, получая значительное преимущество перед россиянами. Об этом на сайте Wall Street Journal написал технический директор IT-компании Palantir Шьям Санкар.

Шьям Санкар в феврале посетил Украину, чтобы посмотреть, как военные используют технологии, и чем могут помочь зарубежные производители и разработчики. Он обратил внимание, что многие украинские военнослужащие хорошо разбираются в программном обеспечении и предоставляют разработчикам подробные отзывы. Они внедряют инновации гораздо быстрее и эффективнее, чем Россия.

"При других обстоятельствах я бы нанял их в качестве инженеров", — отметил представитель Palantir, крупной американской компании по разработке ПО для организаций, в том числе спецслужб.

Как отметил Шьям Санкара, армия Украины разительно отличается от всего мира в плане технологической подкованности. Одна из самых распространенных проблем в сфере обороны состоит в том, что военным трудно осваивать новые технологии, особенно программное обеспечение, в котором они совершенно не разбираются. Как правило, софту либо уделяют совсем мало внимания, либо считают частью оборудования. Ситуация начала меняться в США, но сохраняется в других странах Запада.

А вот бойцы ВСУ быстро научились использовать различные программы и, что немаловажно, вести диалог с программистами мирового уровня. В Украине военные не боятся нововведений, пробуют новые технологии, отказываются устаревших и не работающих, сами вкладывают деньги в многочисленные отечественные проекты. Они понимают, что программное обеспечение требует постоянных инноваций, итераций и обновлений.

По информации Санкара, в рядах украинской армии служат около 300 тыс. инженеров-программистов. Очень часто айтишники становятся командирами подразделений, предлагают разные идеи на основе полученного боевого опыта. Те, в свою очередь, разрабатывают новые продукты, делают рабочие прототипы и показывают чиновникам из Министерства обороны, которые покупают эту продукцию и отправляют военным на передовую.

Благодаря такому сотрудничеству и высокой предприимчивости украинцев, после полномасштабного вторжения ВС РФ в стране появилось большое количество стартапов, например, десятки небольших компаний по производству дронов. Специалисты-волонтеры научились создавать боеприпасы и печатать на 3D-принтерах хвосты-стабилизаторы, увеличивающие точность ударов. Они превратили гражданские БПЛА в бомбардировщики, которые могут одновременно нести до шести гранат для уничтожения оккупантов.

"Украина показывает миру, как участие военных помогает создавать программное обеспечение, необходимое для победы в боях. После победы в Украине будет 300 тыс. героев войны, которые станут учеными-компьютерщиками. Им будет так же удобно пользоваться Javelin, как и ноутбуками Jupyter. Мне не терпится увидеть, что они создадут", — подытожил Санкар.

Ранее писали, что после нападения РФ Украина за считанные месяцы разработала сеть управления войсками, которую США создавали десятилетиями. Она объединяет данные от БПЛА, истребителей, спутников, разных систем вооружения и управляется особым ПО, помогая координировать войска, вести разведку и наносить точные удары.

В конце февраля украинские айтишники представили программный комплекс для сбора разведданных под названием "Гризельда". Она собирает информацию из открытых источников, автоматические ее проверяет и выводит на планшеты, взаимодействуя с другим военным ПО, таким как Delta, Nettle, Armor.