Україна впроваджує військові технології набагато швидше за Росію: експерт назвав причини

Сьогодні армія України дуже відрізняється від усього світу, у ній служить багато програмістів. Вони не тільки використовують, а й допомагають розробляти нові технології, такі як дрони та ПЗ.

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Під час війни українці дуже швидко розробляють і впроваджують нові технології, зокрема програмне забезпечення, отримуючи значну перевагу перед росіянами. Про це на сайті Wall Street Journal написав технічний директор IT-компанії Palantir Шьям Санкар.

Шьям Санкар у лютому відвідав Україну, щоб подивитися, як військові використовують технології, і чим можуть допомогти закордонні виробники та розробники. Він звернув увагу на те, що багато українських військовослужбовців добре знаються на програмному забезпеченні та надають розробникам докладні відгуки. Вони впроваджують інновації набагато швидше й ефективніше, ніж Росія.

"За інших обставин я найняв би їх як інженерів", — зазначив представник Palantir, великої американської компанії з розробки ПЗ для організацій, зокрема спецслужб.

Як зазначив Шьям Санкара, армія України разюче відрізняється від усього світу в плані технологічної підкованості. Одна з найпоширеніших проблем у сфері оборони полягає в тому, що військовим важко освоювати нові технології, особливо програмне забезпечення, в якому вони зовсім не розуміються. Як правило, софту або приділяють зовсім мало уваги, або вважають частиною обладнання. Ситуація почала змінюватись у США, але зберігається в інших країнах Заходу.

А ось бійці ЗСУ швидко навчилися використовувати різні програми та, що важливо, вести діалог із програмістами світового рівня. В Україні військові не бояться нововведень, пробують нові технології, відмовляються від застарілих і не працюють, самі вкладають гроші у численні вітчизняні проєкти. Вони розуміють, що програмне забезпечення потребує постійних інновацій, ітерацій та оновлень.

За інформацією Санкара, у лавах української армії служать майже 300 тис. інженерів-програмістів. Дуже часто айтішники стають командирами підрозділів, пропонують різні ідеї на основі здобутого бойового досвіду. Ті, зі свого боку, розробляють нові продукти, роблять робочі прототипи та показують чиновникам із Міністерства оборони, які купують цю продукцію та відправляють військовим на передову.

Завдяки такій співпраці та високій підприємливості українців після повномасштабного вторгнення ЗС РФ у країні з'явилася велика кількість стартапів, наприклад, десятки невеликих компаній з виробництва дронів. Фахівці-волонтери навчилися створювати боєприпаси та друкувати на 3D-принтерах хвости-стабілізатори, які збільшують точність ударів. Вони перетворили цивільні БПЛА на бомбардувальники, які можуть одночасно нести до шести гранат для знищення окупантів.

"Україна показує світові, як участь військових допомагає створювати програмне забезпечення, необхідне для перемоги в боях. Після перемоги в Україні буде 300 тис. героїв війни, які стануть вченими-комп'ютерниками. Їм так само зручно користуватися Javelin, як і ноутбуками Jupyter. Мені не терпиться побачити, що вони створять", — підсумував Санкар.

Раніше писали, що після нападу РФ Україна за лічені місяці розробила мережу управління військами, яку США створювали десятиліттями. Вона об'єднує дані від БПЛА, винищувачів, супутників, різних систем озброєння і керується спеціальним ПЗ, допомагаючи координувати війська, вести розвідку та завдавати точних ударів.

Наприкінці лютого українські айтішники представили програмний комплекс для збору розвідданих під назвою "Гризельда". Вона збирає інформацію з відкритих джерел, автоматично її перевіряє та виводить на планшети, взаємодіючи з іншим військовим програмним забезпеченням, таким як Delta, Nettle, Armor.