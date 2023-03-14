ВСУ нечем заменить китайские дроны: эксперт рассказал, почему так происходит

Украинские инженеры сосредоточились на ударных беспилотниках и активно развивают это направление, а вот коптеры для разведки приходится покупать за рубежом.

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В Украине до сих пор нет своей альтернативы дронам производства китайских компания DJI и Autel, хотя они играют важную роль на войне. Инструктор по подготовке оператор из общественной организации "Аэроразведка" Сергей Ристенко рассказал о причинах проекту Pressing.

По словам Сергея Ристенко, сложно найти альтернативу гражданским дронам китайского производства, таким как DJI Mavic и Autel, которые помогают военным вести разведку — даже спустя год войны в Украине нет отечественных аналогов в этом сегменте. Украинцам попросту не хватает времени на разработку, поскольку разведывательные БПЛА нужны военным постоянно, и приходится покупать уже готовые аппараты за границей.

"Я знаю участки фронта, где наши подразделения зачищали пехоту и технику обычными "Мавиками". Они это делали постоянно, планомерно и смогли продвинуться. Поэтому без них сейчас тяжело", — отметил эксперт. — "Разработчикам нужно время, которого у нас нет. Мы можем ждать и разрабатывать тот самый "Мавик", но на фронте "глаза" нужны здесь и сейчас".

Зато украинские инженеры разработали много ударных беспилотников, в том числе "камикадзе", и самолетов-разведчиков. Сейчас на фронте активно используют около 10 отечественных моделей, среди которых тяжелый бомбардировщик R-18 от "Аэроразведки". Инструктор предполагает, что Украина может быть единственной страной мира, которая начала массовое производство военных БПЛА с нуля.

"Сейчас без дронов представить войну невозможно. Притом сейчас условно "взорвалось" направление дронов-камикадзе, оно сейчас активно развивается, очень много делают таких дронов, много обучаются. Круто, когда обычный дрон за $200-$300 может уничтожить российский танк Т-72. Просто один дрон — один танк", — прокомментировал Сергей Ристенко.

Ранее писали, что украинская организация "Хвиля'91" запустила завод по производству ударных дронов в 10 раз дешевле DJI Mavic 3. Помимо цены, их преимущество заключается в большей грузоподъемности, что позволяет сбрасывать боеприпасы помощнее.

Тем временем, бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ собирают дроны-камикадзе своими руками. Аппараты стоимостью около $500 могут поражать даже российские танки.