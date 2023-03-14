ЗСУ нічим замінити китайські дрони: експерт розповів, чому так відбувається

Українські інженери зосередилися на ударних безпілотниках та активно розвивають цей напрямок, а от коптери для розвідки доводиться купувати за кордоном.

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В Україні досі немає своєї альтернативи дронам виробництва китайських компаній DJI та Autel, хоча вони відіграють важливу роль на війні. Інструктор з підготовки, оператор із громадської організації "Аеророзвідка" Сергій Ристенко розповів про причини проєкту Pressing.

За словами Сергія Ристенка, складно знайти альтернативу цивільним дронам китайського виробництва, таким як DJI Mavic та Autel, які допомагають військовим вести розвідку — навіть через рік війни в Україні немає вітчизняних аналогів у цьому сегменті. Українцям просто не вистачає часу на розробку, оскільки розвідувальні БПЛА потрібні військовим постійно і доводиться купувати вже готові апарати за кордоном.

"Я знаю ділянки фронту, де наші підрозділи зачищали піхоту та техніку звичайними "Мавіками". Вони це робили постійно, планомірно і змогли просунутися. Тому без них зараз важко, — зазначив експерт. — Розробникам потрібен час, якого в нас немає. Ми можемо чекати і розробляти цей "Мавік", але на фронті "очі" потрібні тут і зараз".

Натомість українські інженери розробили багато ударних безпілотників, зокрема "камікадзе" та літаків-розвідників. Зараз на фронті активно використовують близько 10 вітчизняних моделей, серед яких важкий бомбардувальник R-18 від "Аеророзвідки". Інструктор припускає, що Україна може бути єдиною країною світу, яка розпочала масове виробництво військових БПЛА з нуля.

"Зараз без дронів уявити війну неможливо. Притому зараз умовно "вибухнув" напрям дронів-камікадзе, він зараз активно розвивається, дуже багато роблять таких дронів, багато навчаються. Круто, коли звичайний дрон за $200-$300 може знищити російський танк Т-72. Просто один дрон – один танк”, – прокоментував Сергій Ристенко.

Раніше писали, що українська організація "Хвиля'91" запустила завод із виробництва ударних дронів у 10 разів дешевших за DJI Mavic 3. Крім ціни, їх перевага полягає у більшій вантажопідйомності, що дозволяє скидати потужніші боєприпаси.

Водночас бійці 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ збирають дрони-камікадзе своїми руками. Апарати вартістю близько 500 доларів можуть вражати навіть російські танки.