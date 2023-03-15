Разработаны "умные" дроны-перехватчики Raider: сбивают БПЛА врага сетями (видео)

Разрабочтики считают Iron Drone надежным средством борьбы с автономными беспилотниками, летающими без участия операторов.

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Компания Airobotics представила на Всемирном полицейском саммите в Дубае новую автоматическую систему Iron Drone для борьбы с дронами. Подробности передает портал DroneDJI.

Вместо того, чтобы отключать GPS или создавать радиочастотные помехи, Iron Drone использует систему с искусственным интеллектом, которая замечает враждебные летательные аппараты и запускает в их сторону маленькие коптеры-перехватчики RAIDER. Последние самостоятельно летят к целям, используя радиолокационное наведение, фиксирует их с помощью компьютерного зрения, а потом передает видео с камер оператору в реальном времени.

Человеку остается решить, нужно ли сбивать объект, и отдать соответствующую команду. Если чужой беспилотник таки залетел куда не надо, RAIDER выстреливает в него баллистической сеть. После успешного опутывания раскрывается парашют, безопасно спускающий нарушителя на землю.

Iron Drone разработан специально для перехвата враждебных малых беспилотников в зонах, где использование помех запрещено, таких как аэропорты, населенные пункты и объекты критической инфраструктуры. Вот как работает система. Назвали систему в честь израильской компании-разработчика, которую Airobotics купила на днях. Airobotics, в свою очередь, является "дочкой" Ondas Holdings, которая также владеет другим предприятием в из сферы автоматических дронов — American Robotics.

Ondas интегрирует технологию дронам Iron Drone в свое бизнес-подразделение Ondas Autonomous Systems, которое уже использует дроны Airobotics Optimus для мониторинга, наблюдения и видеонаблюдения. Iron Drone предлагают клиентам как отдельный комплекс, так и в составе более крупной системы Optimus System Urban Drone Infrastructure, первоначальное развертывание которой запланировано в Абу-Даби.

"К нам уже обращались разные потенциальные клиенты, которые ищут надежное решение для противодействия беспилотникам без применения оружия. Уникальная система Iron Drone на основе искусственного интеллекта предусматривает физическое устранении дрона. Это делает его эффективным против заранее запрограммированных враждебных дронов и БПЛА, которые не управляются операторами", — объяснил президент Ondas Autonomous Systems Меир Клинер.

В январе в Украине появилась система "Ловец Шахедов", которая также сбивает дроны сетями. Она использует БПЛА Fortem DroneHunter F700, которые разгоняются до 100 км/ч. Сеть обезвреживает любые типы беспилотников весом до 500 кг, в том числе Shahed-136 и "Орлан-10", которые используют ВС РФ.

Фокус также приводил 8 лучших технологий для борьбы с российскими дронами. Нередко украинские войска сбивают вражеские беспилотнии из автоматов и пулеметов, но у них есть и более современные средства.