Розроблені "розумні" дрони-перехоплювачі Raider: збивають БПЛА ворога мережами (відео)

Розробники вважають Iron Drone надійним засобом боротьби з автономними безпілотниками, які літають без участі операторів.

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Компанія Airobotics представила на Всесвітньому поліцейському саміті у Дубаї нову автоматичну систему Iron Drone для боротьби з дронами. Подробиці передає портал DroneDJI.

Замість того, щоб відключати GPS або створювати радіочастотні перешкоди, Iron Drone використовує систему зі штучним інтелектом, яка помічає ворожі літальні апарати та запускає у їхній бік маленькі коптери-перехоплювачі RAIDER. Останні самостійно летять до цілей, використовують радіолокаційне наведення, фіксує їх за допомогою комп'ютерного зору, а потім передає відео з камер оператору в реальному часі.

Людині залишається вирішити, чи потрібно збивати об'єкт і віддати відповідну команду. Якщо чужий безпілотник таки залетів кудись не треба, RAIDER вистрілює в нього балістичну мережу. Після успішного обплутування розкривається парашут, що безпечно спускає порушника на землю.

Iron Drone розроблений спеціально для перехоплення ворожих малих безпілотників у зонах, де використання перешкод заборонено, як аеропорти, населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. Ось як працює система. Назвали систему на честь ізраїльської компанії-розробника, яку Airobotics купила днями. Airobotics, зокрема, є "дочкою" Ondas Holdings, яка також володіє іншим підприємством у сфері автоматичних дронів — American Robotics.

Ondas інтегрує технологію дронам Iron Drone у свій бізнес-підрозділ Ondas Autonomous Systems, який вже використовує дрони Airobotics Optimus для моніторингу, спостереження та відеоспостереження. Iron Drone пропонують клієнтам як окремий комплекс, так і у складі більшої системи Optimus System Urban Drone Infrastructure, первісне розгортання якої заплановане в Абу-Дабі.

"До нас уже зверталися різні потенційні клієнти, які шукають надійного рішення для протидії безпілотникам без застосування зброї. Унікальна система Iron Drone на основі штучного інтелекту передбачає фізичне усунення дрона. Це робить його ефективним проти заздалегідь запрограмованих ворожих дронів та БПЛА, які не керуються операторами" – пояснив президент Ondas Autonomous Systems Меїр Клінер.

У січні в Україні з'явилася система "Ловець Шахідів", яка також збиває дрони мережами. Вона використовує БПЛА Fortem DroneHunter F700, які розганяються до 100 км/год. Мережа знешкоджує будь-які типи безпілотників вагою до 500 кг, зокрема Shahed-136 та "Орлан-10", які використовують ЗС РФ.

Фокус також наводив 8 найкращих технологій для боротьби з російськими дронами. Нерідко українські війська збивають ворожі безпілотні з автоматів та кулеметів, але мають і сучасніші засоби.