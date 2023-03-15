Украинцы могут "купить" город в России: Москва стоит $265, а Питер обойдется в $100

Собранные деньги идут на поддержку ВСУ и в различные волонтерские организации.

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Даниил Белый, радиоведущий и стендап-комик, создал благотворительный проект, который совмещает в себе юмор и пользу. На сайте russiagoodbuy.com каждый желающий, а не только украинец, может приобрести себе поселок или даже целый город в России.

Москва пока что оценивается в $265, но не продается Фото: Скриншот

Конечно, покупка будет виртуальной, а перечисленные средства пойдут на поддержку украинской армии и в различные волонтерские организации. 80% средств автор проекта будет перечислять в виде пожертвований, а 20% оставлять на развитие сайта и новые сервисы. Таким образом, пользователи могут поддержать ВСУ и волонтеров, а также почувствовать себя владельцами части России.

На данный момент уже продано более 2000 городов и деревень России. Среди самых популярных объектов можно назвать Москву, Санкт-Петербург, Крым, Сочи и Байкал. Цены на них колеблются от 1 до 200 долларов. К сожалению, Москва пока не продается, т.к. Даниил пока не решил что с ней делать, но скоро обещает придумать. Пока что ценник на Москву выставлен в размере $265. Санкт-Петербург оценивается в $100 и там уже украинцы успели приобрести и переименовать несколько центральных районов.

Украинцы уже купили и переименовали несколько районов в Санкт-Петербурге Фото: Скриншот

Пользователи могут также оставлять комментарии к своим покупкам и делиться ими в социальных сетях. Цена на российскую земельку зависит от количества жителей, площади и расстояния до Москвы. Самые дешевые города на сайте стоят от $1 до $5.

Даниил Белый рассказал, что идея создания такого сервиса пришла ему после того, как он узнал о продаже Аляски США в 1867 году за $7 миллионов и он подумал, что было бы забавно продавать российские территории за деньги при этом перечисляя собранное на поддержку Украины. Автор проекта планирует развивать свой сервис и добавлять новые функции.

Ранее Фокус сообщал, что в этом году выйдет игра про оператора дрона ВСУ: "Смерть с небес".