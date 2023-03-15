Українці можуть "купити" місто в Росії: Москва коштує $265, а Пітер коштуватиме $100

Зібрані гроші йдуть на підтримку ЗСУ та до різних волонтерських організацій.

Related video

Данило Білий, радіоведучий та стендап-комік, створив благодійний проєкт, який поєднує у собі гумор та користь. На сайті russiagoodbuy.com кожен бажаючий, а не лише українець, може придбати собі селище чи навіть ціле місто в Росії.

Москва поки що оцінюється в $265, але не продається Фото: Скріншот

Звісно, покупка буде віртуальною, а перераховані кошти підуть на підтримку української армії та до різних волонтерських організацій. 80% коштів автор проєкту перераховуватиме у вигляді пожертвувань, а 20% залишатиме на розвиток сайту та нові сервіси. Таким чином, користувачі можуть підтримати ЗСУ та волонтерів, а також відчути себе власниками частини Росії.

На даний момент вже продано понад 2000 міст та сіл Росії. Серед найпопулярніших об'єктів можна назвати Москву, Санкт-Петербург, Крим, Сочі та Байкал. Ціни на них коливаються від 1 до 200 доларів. На жаль, Москва поки що не продається, так як Данило поки не вирішив, що з нею робити, але скоро обіцяє придумати. Поки що цінника на Москву виставлено у розмірі $265. Санкт-Петербург оцінюється у $100 і там уже українці встигли придбати та перейменувати кілька центральних районів.

Українці вже купили та перейменували кілька районів у Санкт-Петербурзі Фото: Скріншот

Користувачі можуть також залишати коментарі до своїх покупок та ділитися ними у соціальних мережах. Ціна на російську земельку залежить від кількості мешканців, площі та відстані до Москви. Найдешевші міста на сайті коштують від $1 до $5.

Данило Білий розповів, що ідея створення такого сервісу прийшла йому після того, як він дізнався про продаж Аляски США у 1867 році за $7 мільйонів і він подумав, що було б кумедно продавати російські території за гроші, перерахувавши зібране на підтримку України. Автор проєкту планує розвивати свій сервіс та додавати нові функції.

Раніше Фокус повідомляв, що цього року вийде гра про оператора дрону ЗСУ : "Смерть із небес".