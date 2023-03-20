Супер-радары защитят от баллистических ракет Китая и России: как это получится сделать

Радары NGR нужны для защиты от угроз со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

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Компания InDyne Inc. подписала долгосрочный договор с Пентагоном на разработку и поставку радаров для обнаружения и слежения за баллистическими ракетами и космическими объектами противника, сообщает Military Aerospace Electronics.

Эти радары будут работать в диапазоне частот от 1 до 2 гигагерц и иметь высокое разрешение и точность. Они будут способны отслеживать траектории запуска, полета и падения ракет, а также определять типы и характеристики ракетных боеголовок. Кроме того, они будут использоваться для наблюдения за спутниками и другими космическими аппаратами на земной орбите.

Согласно условиям контракта InDyne Inc. развернет три твердотельные радиолокационные системы с фазированной решеткой Next Generation Radar (NGR) на Аляске, Гавайях и Кваджалейне (Маршалловы острова). Радары заменят существующие стационарные или переносные радары AN/TPY-2, которые работают в диапазоне X-частот.

Радары NGR являются частью системы противоракетной обороны США, которая направлена на защиту страны от угроз со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Эти страны обладают или развивают баллистические ракеты средней и большой дальности, которые могут нести ядерные боеголовки. Радары NGR должны повысить эффективность обнаружения и перехвата таких ракет.

На данный момент США использует несколько систем обнаружения баллистических ракет. В основном используется SSPARS — современная система с твердотельными фазированными антеннами, которая работает в диапазоне UHF и состоит из пяти станций по всему миру. Так же в строю находится система PAVE PAWS — более старая модель с двумя станциями в США, которая также работает в диапазоне UHF и предназначена для защиты Северной Америки от морских и межконтинентальных ракет. Кроме того, США до сих пор не списала старую, но все еще полезную систему радаров BMEWS – она представляет собой три станции в США, Великобритании и Гренландии, которые работают в диапазоне VHF и способны обнаруживать запуски ракет на больших расстояниях.

Главная задача подписанного контракта на сумму в $80 млн заключается не только в строительстве новых систем отслеживания, но и модернизации уже существующих. Именно этим и займется InDyne Inc., которая должна закончить проект в следующем году.

Ранее Фокус писал, что Украина получит передовые радары ieMHR, которые заметят российские истребители и ракеты.