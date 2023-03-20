Суперрадари захистять від балістичних ракет Китаю та Росії: як це вдасться зробити

Радари NGR потрібні для захисту від загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

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Компанія InDyne Inc. підписала довгостроковий договір з Пентагоном на розробку та постачання радарів для виявлення та стеження за балістичними ракетами й космічними об'єктами супротивника, повідомляє Military Aerospace Electronics.

Ці радари будуть працювати в діапазоні частот від 1 до 2 гігагерц і матимуть високу роздільну здатність й точність. Вони будуть здатні відстежувати траєкторії запуску, польоту та падіння ракет, а також визначати типи і характеристики ракетних боєголовок. Крім того, вони будуть використовуватись для спостереження за супутниками та іншими космічними апаратами на земній орбіті.

Відповідно до умов контракту InDyne Inc. розгорне три твердотільні системи радіолокації з фазованими гратами Next Generation Radar (NGR) на Алясці, Гаваях і Кваджалейні (Маршаллові острови). Радари замінять існуючі стаціонарні або переносні радари AN/TPY-2, які працюють у діапазоні X-частот.

Радари NGR є частиною системи протиракетної оборони США, спрямованої на захист країни від загроз із боку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Ці країни мають, або розвивають балістичні ракети середньої та великої дальності, які можуть нести ядерні боєголовки. Радари NGR мають підвищити ефективність виявлення та перехоплення таких ракет.

Наразі США використовують декілька систем виявлення балістичних ракет. В основному використовується SSPARS — сучасна система з твердотілими фазованими антенами, яка працює в діапазоні UHF і складається з п'яти станцій по всьому світу. Також у строю знаходиться система PAVE PAWS — більш стара модель з двома станціями в США, яка також працює в діапазоні UHF і призначена для захисту Північної Америки від морських та міжконтинентальних ракет. Крім того, США досі не списали стару, але все ще корисну систему радарів BMEWS — вона являє собою три станції в США, Великобританії та Гренландії, які працюють в діапазоні VHF і здатні виявляти запуски ракет на великих відстанях.

Головне завдання підписаного контракту на суму в $80 млн полягає не тільки в будівництві нових систем відстеження, а й у модернізації вже наявних. Саме цим і займеться InDyne Inc., яка має закінчити проєкт у наступному році.

Раніше Фокус писав, що Україна отримає передові радари ieMHR, які виявлять російські винищувачі та ракети.