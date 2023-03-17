"Умное" оружие сможет заменить людей и будет уничтожать противника в любых условиях

В Великобритании хотят протестировать автономные системы вооружения, но опасаются роковых ошибок со стороны машин.

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Палата лордов Великобритании изучает возможность использования искусственного интеллекта в создании полностью автономных систем вооружения (АСВ). Об этом сообщает портал Army Technology.

Комитет по искусственному интеллекту в системах вооружений собирает данные и проводит исследования, чтобы определить, как следует разрабатывать и использовать автономные системы вооружения, которые могут "выбирать, обнаруживать и поражать цели практически без вмешательства человека", руководствуясь показаниями датчиков и передовыми алгоритмами на базе ИИ. Британские политики выделили разные степени самостоятельности от полной независимости до полуавтономных технологий, атакующих только по команде оператора.

"Война регулируется процедурами, правилами и положениями, и использование АВС не является исключением", — отмечается в отчете.

Автономное оружие создает ряд трудностей и проблем, связанных с вероятностью ошибки и отсутствием ответственности. Многие опасаются, что полностью автономное оружие не способно соблюдать нормы Закона о вооруженных конфликтах, поскольку ИИ не способен наверняка отличить военного от гражданского лица. В то же время, такие технологии могут значительно усилить боевые возможности армии, ведь будут действовать даже при отсутствии связи.

"Закупка систем, основанных на искусственном интеллекте, происходит очень быстро. Если сравнить с 30 годами разработки нового истребителя или нового фрегата, то это небо и земля. Я думаю, очень интересной областью исследования будет то, насколько требования или планы по закупкам влияют на процесс разработки", — прокомментировал глава комитета Роберт Роджерс.

Многие страны рассматривают внедрение ИИ в вооруженных силах из-за высокой скорости обработки данных и принятия решений, вкладывая большие ресурсы в разработку таких технологий. Как считает Army Technology, это может вызвать новую гонку вооружений. К примеру, США уже начали внедрять возможности ИИ в свою армию, чтобы повысить возможности разведки. Американцы будут и впредь развивать ИИ, чтобы не уступить Китаю, пообещавшему к 2030 году стать мировым лидером в этой сфере.

Ранее писали, что США планируют дипфейки для "промывания мозгов" в Интернете с помощью ИИ. Командование специальных операций США заказало разработку таких технологий у разных компаний, стремясь получить рабочее решение к 2025 году.

Сообщали также, что искусственный интеллект научили проектировать военные корабли. Китайские ученые разработали систему, генерирующие модели на основе требований, указанных инженерами.