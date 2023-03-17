"Розумна" зброя зможе замінити людей і знищуватиме противника в будь-яких умовах

У Великій Британії хочуть протестувати автономні системи озброєння, але побоюються фатальних помилок з боку машин.

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Палата лордів Великобританії вивчає можливість використання штучного інтелекту створення повністю автономних систем озброєння (АСВ). Про це повідомляє портал Army Technology.

Комітет із штучного інтелекту в системах озброєнь збирає дані та проводить дослідження, щоб визначити, як слід розробляти та використовувати автономні системи озброєння, які можуть "вибирати, виявляти та вражати цілі практично без втручання людини", керуючись показаннями датчиків та передовими алгоритмами на базі ШІ. Британські політики виділили різні ступені самостійності від повної незалежності до напівавтономних технологій, що атакують лише за командою оператора.

"Війна регулюється процедурами, правилами та положеннями, і використання АВС не є винятком", — наголошується у звіті.

Автономна зброя створює низку труднощів та проблем, пов'язаних із ймовірністю помилки та відсутністю відповідальності. Багато хто побоюється, що повністю автономна зброя не здатна дотримуватись норм Закону про збройні конфлікти, оскільки ШІ не здатний напевно відрізнити воєнного від цивільної особи. Водночас такі технології можуть значно посилити бойові можливості армії, адже діятимуть навіть за відсутності зв'язку.

"Закупівля систем, заснованих на штучному інтелекті, відбувається дуже швидко. Якщо порівняти з 30 роками розробки нового винищувача або нового фрегата, то це небо і земля. Я думаю, дуже цікавою областю дослідження буде те, наскільки вимоги або плани закупівлі впливають на процес розробки", — прокоментував голова комітету Роберт Роджерс.

Багато країн розглядають впровадження ШІ у збройних силах через високу швидкість обробки даних та прийняття рішень, вклавши великі ресурси у розробку таких технологій. Як вважає Army Technology, це може спричинити нову гонку озброєнь. Наприклад, США вже почали впроваджувати можливості ШІ до своєї армії, щоб підвищити можливості розвідки. Американці й надалі розвиватимуть ШІ, щоб не поступитися Китаю, який пообіцяв до 2030 року стати світовим лідером у цій сфері.

Раніше писали, що США планують діпфейки для "промивання мозку" в Інтернеті за допомогою ШІ. Командування спеціальних операцій США замовило розробку таких технологій у різних компаній, прагнувши отримати робоче рішення до 2025 року.

Повідомляли також, що штучний інтелект навчили проєктувати воєнні кораблі. Китайські вчені розробили систему, що генерує моделі на основі вимог, вказаних інженерами.