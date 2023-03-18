Мешки с камнями вместо никеля: кто ограбил Лондонскую биржу на $1,3 млн

Лондонская биржа металлов считалась самым безопасным местом для хранения металлов, а теперь на складах обнаружили пропажу 54 тонн никеля.

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Лондонская биржа металлов (ЛБМ) обнаружила на складе в Роттердаме камни вместо никеля, стоящего около $1,3 млн. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Часть партии, прибывшей со склада в Роттердаме, вместо никелевых брикетов содержала мешки, наполненные камнями. Осведомленные источники утверждают, что склад принадлежит Access World — одной из самых известных компаний, управляющих объектами в сети ЛБМ. Она провела исследование и обнаружила пропажу 54 тонн металла, лежащего в основе 9 контрактов, в итоге признанных недействительными. Еще один источник сообщил, что никель числился на складе с начала 2022 года.

Неизвестно, был ли когда-либо никель в мешках либо же его подменили на камни в результате ошибки, кражи или мошенничества. ЛБМ подчеркнула, что вес металла не соответствовал заявленному, предполагается, что сотрудники склада не взвесили его после отгрузки. Биржа также распорядилась, чтобы другие лицензированные склады проверили никель, зарезервированный по контрактам.

Количество подмененного никеля составляет 0,14% от всего запаса на Лондонской бирже металлов, поэтому его пропажа не должна оказать непосредственного влияния на рынки металлов. В то же время, как считают аналитики, сам случай может иметь значительные последствия для отрасли, поскольку контракты ЛБМ считаются безопасными. Новость грозит подорвать репутацию биржи и вызвать множество вопросов к надежности ее работы, особенно после обрушения рынка никеля 8 марта, до сих пор не вернувшего свои позиции.

"Складские квитанции ЛБМ раньше были золотым стандартом во все мире, и их воспринимали почти как денежный эквивалент. Что-то пошло не так на ЛБМ", — написал в социальной сети LinkedIn авторитетный банкир Джон Макнамара, исполнительный директор Carshalton Commodities Ltd.

Как объясняет Bloomberg, самым безопасным местом в мире для хранения металлов, в том числе никеля, меди и алюминия, действительно считаются склады, одобренные Лондонской биржей и выдающие "гарантии" после регистрации. Контракты на ЛБМ подкрепляются физическим металлом в сети складов по всему миру, и любой трейдер, имеющий разрешение на поставку, получает партию металла на зарегистрированный склад.

Биржа создает свои собственные квитанции (warrants) и передает право собственности на них в цифровом виде. Проверяют наличие металла и взвешивают вес мешков складские компании, которые принимают и размещают груз.

В феврале торговый гигант Trafigura Group сообщил, что стал жертвой крупного мошенничества, связанного с пропажей никеля. Компания понесла убытки в размере $577, и этот случай побудил другие организации проверить свои никелевые запасы. Тем не менее ситуация с Лондонской биржей кардинально отличается.

9 марта на бирже ICE Futures стоимость газа впервые снизилась до $450 за 1000 кубометров впервые за два года. Эксперты объясняют падение тем, что страны Европы завершают отопительный сезон и накопили достаточно топлива в своих хранилищах.

В январе криптовалютную биржу Coinbase уличили в пособничестве отмыванию денег и торговле наркотиками. Компания согласилась с обвинением Департаментамента финансовых услуг Нью-Йорка и согласилась заплатить штраф из-за 100 млн непроверенных транзакций.