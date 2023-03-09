Впервые за два года: в Европе цена газа опустилась ниже 450 долларов

Спрос на топливо в европейских странах снижается, поскольку отопительный сезон близится к завершению, а газовые хранилища достаточно заполнены.

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В ходе биржевых торгов на площадке ICE Futures стоимость газа утром в четверг, 9 марта опустилась ниже отметки в $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 3,63%, достигнув $40,6 за 1 МВт·ч, или $449 за тыс. куб. м, если учитывать текущий курс.

Топливо дешевее на фоне достаточно теплой погоды в Европе по ходу текущего отопительного сезона, хотя на континенте сейчас началось незначительное похолодание, которое продлится до следующей недели.

Тем временем в подземных газовых хранилищах Европы, по информации Gas Infrastructure Europe, запасы газа опустились ниже 60%. Отмечается, что за газовые сутки 4 марта отбор газа из хранилищ составил 363 млн куб. м, а закачано было 24 млн куб. м.

После этого уровень запасов газа в подземных хранилищах остановился на отметке в 59,2%, то есть у Европы еще есть 64,32 млрд куб. м топлива.

Как Европа отказывается от российского газа

В понедельник, 6 марта 2023 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен зявила, что Европейский Союз больше не зависит от российских нефти и газа. По ее данным, 80% экспорта топлива из РФ удалось полностью заменить с помощью поставок из США и Норвегии.

При этом, как свидетельствуют данные Евростата, с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе снизилось на 19%, если сравнивать со средним показателем за этот же период в последние пять лет. А некоторые Европейские страны снизили потребление газа на 40-50%. Например:

Финляндия — на 57,3%;

Литве — на 47,9%;

Швеции — на 40,2%.

К слову, Европейский Союз решил перейти на общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить достаточное количество топлива. Таким образом блок хочет снизить цены на энергоносители и обеспечить стабильные поставки.

Также Фокус рассказывал, что от сотрудничества с Россией в энергетическом секторе ранее отказалась Германия. Как заявил канцлер Олаф Шольц, страна отказалась от газа, нефти и угля из РФ.

Еще напомним, что с 1 января 2023 года сотрудничество с "Газпромом" прекратила итальянская компания Edison. Причина: полномасштабное вторжение РФ в Украину. До этого, по данным Bloomberg, 40% всего потребленного газа (29 млрд куб. м из 76 млрд куб. м) Италия покупала у российского "Газпрома".