"Германия больше не зависит от российских нефти и газа", — Шольц

По словам федерального канцлера Германии, отказ от поставок энергоносителей из РФ не привел к экономическому кризису, который прогнозировали стране этой зимой.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Германия обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России.

"Отказ от российских энергоресурсов не привел к экономическому кризису в стране", — уточнил Шольц.

"Никто год назад не ожидал, что удастся легко в экономическом отношении пережить ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы", — сказал канцлер Германии.

Шольц обратил внимание журналистов на то, что такого результата удалось достигнуть благодаря нескольким действия. Среди них:

увеличение объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты;

строительство новых портов на северном побережье страны;

продление срока эксплуатации угольных и атомных электростанций.

"И не произошло того, чего некоторые ожидали. В ФРГ нет экономического кризиса, нехватки газа или чего-то подобного", — резюмировал Шольц.

"Суммарно мы израсходовали €300 млрд, — отметил канцлер ФРГ, — на то, чтобы стабилизировать экономику и обезопасить накопления обычных людей, чтобы они могли пережить рост цен и рост стоимости электроэнергии. Она, как мы видим, снова снижается. И мы также стали больше вкладывать в нашу оборону".

Напомним, в Европейском Союзе решили полностью отказаться от российского газа. Как заявил глава Комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушоя, у Европы уже есть четкий план по реализации проекта.

Фокус также писал, что теплая зима 2022-2023 спасла Европу от энергетического кризиса. Из-за аномально теплой зимы в этом году все кризисные факторы в Европе ослабели. Стоимость энергоносителей стремительно упала, запасы природного газа, ровно, как и поставки СПГ, возросли, а атомные электростанции постепенно возвратились в сеть после остановки на техническое обслуживание.