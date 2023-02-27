Поддержать Украину: в Европейском Союзе решили полностью отказаться от российского газа

Как заявил глава Комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушоя, у Европы уже есть четкий план по реализации проекта.

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В Европейском Союзе разработали план реализации новой энергетической стратегии, чтобы окончательно отказаться от поставок российского газа и использовать другие источники. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Европейского парламента (ЕП).

Как объяснил глава Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушоя, Евросоюз обязательно реализует свой план, что позволит избавиться от российской энергозависимости.

"Мы увидели решимость ЕС по программе REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России и диверсифицировать наши источники газа", — отметил он.

Еще Бушой считает, что реализация плана по отказу от газа из РФ покажет, как сильно Европа поддерживает Украину в войне с Россией.

Просчет Москвы: как Путин проиграл газовую войну с Европой

Надежды Кремля на то, что европейские страны "замерзнут" этой зимой без российского газа оказались разрушены, поскольку страны ЕС смогли избежать энергетических угроз со стороны России. Этому послужило два фактора: относительно мягкая зима и европейские газовые хранилища, которые были заполнены более чем наполовину.

К завершению зимнего отопительного сезона у Европы еще есть более чем 50% запасов "голубого топлива" в газовых хранилищах, составляющие около 100 млрд кубометров. Это избавляет европейское сообщество от любых опасений по поводу нехватки газа в краткосрочной перспективе. Это также ослабляет опасения по поводу энергетической безопасности Европы в преддверии следующей зимы.

Европейский комиссар в сфере энергетики Кадри Симсон 15 февраля года заявила, что позитивные цифры и оптимистические прогнозы свидетельствуют о том, что Европа выиграла первую битву в "энергетической войне" с Россией.

Ранее Фокус рассказывал, что с 1 января 2023 года сотрудничество с "Газпромом" прекратила итальянская компания Edison. Причина: полномасштабное вторжение РФ в Украину. До этого, как сообщало агентство Bloomberg, 40% всего потребленного газа (29 млрд куб. м из 76 млрд куб. м) Италия покупала у российского "Газпрома". А российскую нефть по трубопроводу больше не получает Германия.

Также напомним, что экспорт газа российским "Газпромом" на ключевые рынки западных стран сократился почти в два раза в 2022 году, достигнув самого низкого уровня с начала века.