Підтримати Україну: у Європейському Союзі вирішили повністю відмовитись від російського газу

Як заявив голова Комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушоя, Європа вже має чіткий план з реалізації проєкту.

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У Європейському Союзі розробили план реалізації нової енергетичної стратегії, щоб остаточно відмовитися від постачання російського газу та використовувати інші джерела. Повідомлення про це з'явилося у Telegram-каналі Європейського парламенту (ЄП).

Як пояснив голова Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушоя, Євросоюз обов'язково реалізує свій план, що дозволить позбутися російської енергозалежності.

"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоб повністю припинити імпорт газу з Росії та диверсифікувати наші джерела газу", — зазначив він.

Ще Бушоя вважає, що реалізація плану відмови від газу з РФ покаже, як сильно Європа підтримує Україну у війні з Росією.

Прорахунок Москви: як Путін програв газову війну з Європою

Надії Кремля на те, що європейські країни "замерзнуть" цієї зими без російського газу, були зруйновані, оскільки країни ЄС змогли уникнути енергетичних загроз з боку Росії. Цьому сприяли два фактори: відносно м'яка зима та європейські газові сховища, які були заповнені більш ніж наполовину.

До завершення зимового опалювального сезону Європа ще має більш ніж 50% запасів "блакитного палива" в газових сховищах, що становлять близько 100 млрд кубометрів. Це позбавляє європейську спільноту будь-яких побоювань щодо браку газу в короткостроковій перспективі. Це також послаблює побоювання з приводу енергетичної безпеки Європи напередодні наступної зими.

Європейська пані комісар у сфері енергетики Кадрі Сімсон 15 лютого року заявила, що позитивні цифри та оптимістичні прогнози свідчать про те, що Європа виграла першу битву в "енергетичній війні" з Росією.

Раніше Фокус розповідав, що з 1 січня 2023 року співпрацю з "Газпромом" припинила італійська компанія Edison. Причина: повномасштабне вторгнення РФ до України. До цього, як повідомляло агентство Bloomberg, 40% всього спожитого газу (29 млрд куб. м із 76 млрд куб. м) Італія купувала у російського "Газпрому". А російську нафту трубопроводом більше не отримує Німеччина.

Також нагадаємо, що експорт газу російським "Газпромом" на ключові ринки західних країн скоротився майже вдвічі в 2022 році, досягнувши найнижчого рівня з початку століття.