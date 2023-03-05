"Німеччина більше не залежить від російських нафти та газу", — Шольц
За словами федерального канцлера Німеччини, відмова від поставок енергоносіїв з РФ не призвела до економічної кризи, яку прогнозували країні цієї зими.
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про незалежність Німеччини від постачання газу, нафти та вугілля з Росії. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.
За його словами, Німеччина забезпечила собі незалежність від постачання газу, вугілля та нафти з Росії.
"Відмова від російських енергоресурсів не призвела до економічної кризи в країні", — уточнив Шольц.
"Ніхто рік тому не очікував, що вдасться легко в економічному відношенні пережити ситуацію, за якої більше немає поставок газу з Росії до Німеччини та багатьох частин Європи", — сказав канцлер Німеччини.
Шольц звернув увагу журналістів на те, що такого результату вдалося досягти завдяки кільком діям. Серед них:
- збільшення обсягів поставок зрідженого газу через західні європейські порти;
- будівництво нових портів на північному узбережжі країни;
- продовження терміну експлуатації вугільних та атомних електростанцій.
"І не сталося того, на що деякі очікували. У ФРН немає економічної кризи, нестачі газу або чогось подібного", — резюмував Шольц.
"Сумарно ми витратили €300 млрд, — зазначив канцлер ФРН, — на те, щоб стабілізувати економіку та убезпечити накопичення звичайних людей, щоб вони могли пережити зростання цін і зростання вартості електроенергії. Вона, як ми бачимо, знову знижується. І ми також стали більше вкладати у нашу оборону".
Нагадаємо, у Європейському Союзі вирішили повністю відмовитися від російського газу. Як заявив голова Комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушоя, Європа вже має чіткий план з реалізації проєкту.
Фокус також писав, що тепла зима 2022-2023 врятувала Європу від енергетичної кризи. Через аномально теплу зиму цього року всі кризові фактори в Європі послабшали. Вартість енергоносіїв стрімко впала, запаси природного газу, як і поставки ЗПГ, зросли, а атомні електростанції поступово повернулися в мережу після зупинки на технічне обслуговування.