Помогли друзья: Европа избавилась от зависимости от российских нефти и газа

С августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе упало на 19% по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет. На фоне этого резко снижаются доходы РФ от продажи энергоресурсов.

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Европейский Союз больше не зависит от российских нефти и газа. Так, 80% экспорта "голубого топлива" из РФ удалось полностью заменить с помощью поставок из США и Норвегии. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что экспорт российского газа в Европу за 8 месяцев сократился на 80%.

"Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа", — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По данным Евростата, с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе снизилось на 19%, если сравнивать со средним показателем за этот же период в последние пять лет. А некоторые Европейские страны снизили потребление газа на 40-50%. Например:

Финляндия — на 57,3%;

Литве — на 47,9%;

Швеции — на 40,2%.

Отметим, что у России еще есть возможность продавать свои энергоресурсы третьим странам, правда доходы от таких продаж ограничены, поскольку страна-агрессор вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель.

Тем временем доходы России от продажи нефти и газа в этом году упали на 38%, поскольку ограничение цен и западные санкции сократили торговлю самого прибыльного вида экспорта Москвы. За январь доходы от продажи этих энергоносителей составили $18,5 млрд по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году.

Так, по данным агентства Reuters, после ограничений со стороны 27 стран в ответ на российскую агрессию в Украине, плюс ограничения на нефть в $60 за баррель, введенные странами G7, привели к тому, что российская нефть Urals продается с большим дисконтом в соотношении с маркой Brent.

Кроме того, РФ была вынуждена начать продажу международных резервов для покрытия дефицита, возникшего на фоне расходов из-за вторжения в Украину. Всего в 2022 году Москва получила $154,68 млрд от экспорта нефти и газа.

Напомним, что от сотрудничества с Россией в энергетическом секторе ранее отказалась Германия. Как заявил канцлер Олаф Шольц, страна отказалась от газа, нефти и угля из РФ.

Также Фокус писал, что теплая зима 2022-2023 спасла Европу от энергетического кризиса. Из-за аномально теплой зимы в этом году все кризисные факторы в Европе ослабели. Стоимость энергоносителей стремительно упала, запасы природного газа, ровно, как и поставки СПГ, возросли, а атомные электростанции постепенно возвратились в сеть после остановки на техническое обслуживание.