Допомогли друзі: Європа позбавилася залежності від російських нафти та газу

З серпня 2022 року до січня 2023 року споживання газу в Європі впало на 19% порівняно із середнім показником за цей же період в останні п'ять років. З огляду на це різко знижуються доходи РФ від продажу енергоресурсів.

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Європейський Союз більше не залежить від російських нафти та газу. Так, 80% експорту "блакитного палива" з РФ вдалося повністю замінити за допомогою поставок із США та Норвегії. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що експорт російського газу до Європи за 8 місяців скоротився на 80%.

"Зрозуміло, допомогли хороші друзі, такі як США та Норвегія, які нас підтримали постачанням зрідженого та трубного газу", — повідомила Урсула фон дер Ляєн.

За даними Євростату, із серпня 2022 року до січня 2023 року споживання газу в Європі знизилося на 19%, якщо порівнювати із середнім показником за цей же період в останні п'ять років. А деякі Європейські країни зменшили споживання газу на 40-50%. Наприклад:

Фінляндія — на 57,3%;

Литві — на 47,9%;

Швеції — на 40,2%.

Зазначимо, що Росія ще має можливість продавати свої енергоресурси третім країнам, щоправда доходи від таких продажів обмежені, оскільки країна-агресор змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель.

Тим часом доходи Росії від продажу нафти та газу цього року впали на 38%, оскільки обмеження цін та західні санкції скоротили торгівлю найприбутковішого виду експорту Москви. За січень доходи від продажу цих енергоносіїв склали $18,5 млрд. порівняно з $30 млрд. за той же період у 2022 році.

Так, за даними агентства Reuters, після обмежень з боку 27 країн у відповідь на російську агресію в Україні плюс обмеження на нафту в $60 за барель, введені країнами G7, призвели до того, що російська нафта Urals продається з великим дисконтом у співвідношенні з маркою Брент.

Крім того, РФ була змушена розпочати продаж міжнародних резервів для покриття дефіциту, що виник на тлі видатків через вторгнення в Україну. Загалом у 2022 році Москва отримала $154,68 млрд від експорту нафти та газу.

Нагадаємо, що від співпраці з Росією в енергетичному секторі раніше відмовилася Німеччина. Як заявив канцлер Олаф Шольц, країна відмовилася від газу, нафти та вугілля з РФ.

Також Фокус писав, що тепла зима 2022-2023 врятувала Європу від енергетичної кризи. Через аномально теплу зиму цього року всі кризові фактори в Європі послабшали. Вартість енергоносіїв стрімко впала, запаси природного газу, як і поставки ЗПГ, зросли, а атомні електростанції поступово повернулися в мережу після зупинки на технічне обслуговування.