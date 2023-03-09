Вперше за два роки: у Європі ціна газу опустилася нижче за 450 доларів

Попит на паливо в європейських країнах знижується, оскільки опалювальний сезон наближається до завершення, а газові сховища достатньо заповнені.

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У процесі біржових торгів на майданчику ICE Futures вартість газу вранці в четвер, 9 березня опустилася нижче за позначку $450 за 1 тис. куб. м уперше з липня 2021 року. Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість квітневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 3,63%, досягнувши $40,6 за 1 МВт·год, або $449 за тис. куб. м, якщо зважати на поточний курс.

Паливо дешевше на тлі досить теплої погоди в Європі протягом поточного опалювального сезону, хоча на континенті зараз почалося незначне похолодання, яке триватиме до наступного тижня.

Тим часом у підземних газових сховищах Європи, за інформацією Gas Infrastructure Europe, запаси газу опустилися нижче за 60%. Зазначається, що за газову добу 4 березня відбір газу зі сховищ склав 363 млн. куб. м, а закачано було 24 млн. куб. м.

Після цього рівень запасів газу в підземних сховищах зупинився на позначці 59,2%, тобто Європа ще має 64,32 млрд куб. м палива.

Як Європа відмовляється від російського газу

У понеділок, 6 березня 2023 року, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз більше не залежить від російських нафти і газу. За її даними, 80% експорту палива з РФ вдалося повністю замінити за допомогою постачання зі США та Норвегії.

При цьому, як свідчать дані Євростату, з серпня 2022 року до січня 2023 року споживання газу в Європі знизилося на 19%, якщо порівнювати із середнім показником за цей же період останні п'ять років. А деякі Європейські країни зменшили споживання газу на 40-50%. Наприклад:

Фінляндія – на 57,3%;

Литві – на 47,9%;

Швеції – на 40,2%.

До речі, Європейський Союз вирішив перейти на загальні закупівлі газу на регулярних засадах, щоб забезпечити достатню кількість палива. Таким чином блок хоче знизити ціни на енергоносії та забезпечити стабільні поставки.

Також Фокус розповідав, що від співпраці з Росією в енергетичному секторі раніше відмовилася Німеччина. Як заявив канцлер Олаф Шольц, країна відмовилася від газу, нафти та вугілля з РФ.

Ще нагадаємо, що з 1 січня 2023 року співпрацю з "Газпромом" припинила італійська компанія Edison. Причина: повномасштабне вторгнення РФ до України. До цього, за даними Bloomberg, 40% всього спожитого газу (29 млрд куб. м із 76 млрд куб. м) Італія купувала у російського "Газпрому".